“Vedo uno spirito”: Miriana Trevisan spaventa Sophie, notte di terrore al GF Vip

Bello spavento per Sophie Codegoni che di notte ha sentito Miriana dialogare addirittura con uno spirito: ecco cosa ha detto la showgirl.

Con tutte le cose che succedono al GF Vip e tutti i concorrenti che hanno popolato questa sesta edizione, ora ci si metterebbero anche i ‘fantasmi’ ad animare la casa. Almeno è quel che sostiene Miriana Trevisan la quale ha terrorizzato la Codegoni affermando di parlare con un’entità.

Chi ha seguito attentamente il Grande Fratello Vip in questi mesi non si stupirà nel leggere che l’ex ragazza di Non è la Rai non è nuova a dichiarazioni sul paranormale: in varie occasioni ha fatto capire di essere dotata di una certa sensitività che le permetterebbe di avere visioni precluse alla gente comune.

Molti ricorderanno quando Alfonso Signorini chiamò Giucas Casella e la Trevisan in Mistery Room per comunicare la data esatta della finale e la showgirl fu effettivamente in grado di indovinare il giorno preciso in cui terminerà l’edizione. Oppure, più recentemente, quando è stata in grado di indovinare che Lulù era stata eletta seconda finalista nonostante lo scherzo di Katia Ricciarelli.

Verità? Suggestione? Mere coincidenze? Chissà. Certo è che l’ultimo episodio al riguardo ha inquietato non poco Sophie, vediamo cos’è successo.

GF Vip, Miriana parla con uno ‘spirito’: Sophie terrorizzata

Secondo quanto riportato da Leggo, la Trevisan sarebbe stata protagonista di un altro fenomeno molto particolare. Mentre erano tutti a letto, l’ex moglie di Pago ha iniziato a parlare con qualcuno.

“Piacere spirito, ora vai. Pace”, avrebbe detto Miriana. Non capendo con chi stesse parlando, Sophie Codegoni glielo ha domandato e Miriana tranquillamente avrebbe risposto: “Con quello spirito, non lo vedi? C’è un’entità, fai attenzione”.

Comprensibilmente spaventata, l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto: “Ma cosa? Quale?”.

Un episodio che avrebbe messo in tensione chiunque: voi cosa ne pensate dei ‘poteri’ della bella Miriana?