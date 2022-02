Vladimir Luxuria ha deciso di non continuare la ‘transizione’: ecco il motivo

L’opinionista ed ex parlamentare Vladimir Luxuria, ha deciso di non continuare la sua ‘transizione fisica’: ecco spiegato il perché

Scrittrice, opinionista, attivista, Vladimir Luxuria è un personaggio televisivo ricco di sfaccettature che abbiamo tutti avuto modo di conoscere.

Non ha mai fatto segreto del fatto di non sentirsi a proprio agio nel corpo in cui si trovava, l’identità maschile non la rappresentava. E sappiamo quanto nel corso del tempo abbia voluto far sentire la sua voce per far valere pari diritti alle comunità LGBTQ.

Già in passato l’ex parlamentare si era sottoposta a piccoli interventi per cambiare il proprio aspetto al fine di riconoscersi nella sua vera identità. Tuttavia, Vladimir Luxuria ha scelto poi di non continuare la transizione. Il motivo? Lo spiega in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Libero.

Vladimir Luxuria non continuerà la transizione: ecco perché

Al quotidiano Libero, l’ex parlamentare Vladimir Luxuria parla a cuore aperto di sé e del percorso che aveva intrapreso per modificare il proprio aspetto al fine di assumere tutte le sembianze di una donna. L’identità maschile non era qualcosa che la rappresentava, piuttosto la faceva sentire ‘prigioniera’, e così ha sentito l’esigenza liberarsene e di avviare quindi un percorso di ‘transizione‘. Aveva cominciato di fatti a sottoporsi a diversi interventi estetici volti a modificare i lineamenti del proprio viso così come alcune caratteristiche fisiche. Vladimir Luxuria ha poi però deciso di non continuare la transizione, e ne spiega il perché proprio durante l’intervista a Libero.

Confessa così le sue ragioni: “L’anestesia mi terrorizza. Anche se poi è vero, mi sono rifatta naso, labbra e seno in una botta sola. E a dire il vero attiravo l’attenzione degli uomini più come trans. La transizione richiede varie fasi, avendo piena proprietà del corpo la si può fermare in qualsiasi momento.”

Tuttavia, non è detto che la scelta di fermare la transizione sia definitiva. Ed infatti, come la stessa Vladimir Luxuria dice: “La si può fermare in qualsiasi momento, ma si può anche andare avanti. Non è detto che non cambi sesso del tutto.“