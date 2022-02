Alessandro Cattelan: duro colpo per lui, cos’è successo

In attesa dell’Eurovision, Cattelan si prepara ad un altro debutto: per lui, però, le notizie non sarebbero positive, ecco cos’è successo.

Insieme a Laura Pausini e Mika, Alessandro Cattelan sarà tra i conduttori del prossimo Eurovision Song Contest che si terrà in Italia a maggio. Come molti ricorderanno, l’importante annuncio fu dato ufficialmente da Amadeus durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Un grande onore ma allo stesso tempo una grande sfida per l’amato ex volto di X Factor. In attesa di vederlo al timone della manifestazione musicale più importante d’Europa, ci sarà però un altro appuntamento di cui sarà protagonista.

Si tratta del suo nuovo show intitolato Una Semplice Domanda che sarà trasmesso da Netflix a partire dal 18 marzo. Un progetto di cui il 41enne appare molto entusiasta e che rappresenterebbe per lui un’occasione di rimonta dopo il flop di alcuni di mesi fa su Rai1 col programma Da Grande.

Cattelan non avrebbe convinto del tutto: cos’è successo col suo nuovo programma

Molti ricorderanno che Da Grande non ha avuto il successo sperato, forse per la scarsa compatibilità tra il tipo di pubblico che da sempre segue Cattelan e il periodo della messa in onda.

Tornando al progetto che sta per prendere il via, Davide Maggio rivela che Netflix non sarebbe molto soddisfatto del nuovo prodotto tanto da aver ridotto il numero delle puntate previste da 8 a 6.

Quel che è certo è che per l’evento il colosso streaming si è dato molto da fare: a Una Semplice Domanda sono previsti ospiti del calibro di Paolo Sorrentino, Elio, Gianluca Vialli, Roberto Baggio, Geppi Cucciari.

Dopo l’addio a Sky, dove è stato per quasi dieci anni il volto del celebre talent X Factor, Alessandro Cattelan potrebbe stupire tutti stavolta a dispetto delle voci che circolano: sarà solo il pubblico a stabilirlo, come sempre.

Una ‘batosta’ che indubbiamente va a scontrarsi con il grande entusiasmo dello showman piemontese, ma che certamente non basterà ad impedire un trionfo se il programma dovesse rivelarsi valido.