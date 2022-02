Le anticipazioni della puntata del GF Vip di Giovedì 24 Febbraio: il clima in casa si fa sempre più atteso, scontro di fuoco.

Seppure manchino esattamente 18 giorni al grande finale del GF Vip, le dirette che si alterneranno fino al 14 Marzo non possono assolutamente non essere seguite. Proprio quella di stasera, Giovedì 24 Febbraio, sarà totalmente imperdibile. Scopriamo le sue anticipazioni.

Per la seconda settimana consecutiva, Alfonso Signorini sarà in diretta dallo studio di Cinecittà di Giovedì sera. E sarà al timone di un appuntamento davvero imperdibile. Sono trascorsi più di 5 mesi da quando i concorrenti sono entrati nella casa del GF vip. Ed è giusto che, dopo tutto questo tempo, i loro nervi cominciano a saltare facilmente. Il clima in casa, infatti, si fa sempre più teso. E questi pochissimi giorni che sono seguiti all’ultima diretta sono stati a dir poco incandescenti. Cerchiamo di capirne di più.

GF Vip, anticipazioni puntata del 24 Febbraio: scontro di fuoco al televoto

In questa puntata del GF Vip che andrà in onda oggi, Giovedì 24 Febbraio, siamo certi che accadrà davvero di tutto. D’altra parte, in questi pochissimi giorni, è accaduto davvero di tutto. Il clima tra tutti i concorrenti, come dicevamo precedentemente, si fa sempre più teso. E quelle che sembravano essere delle amicizie solide, sembrerebbero non esserlo più. Sono un po’ tutti contro tutti e farne le spese, purtroppo, è proprio la serenità che si era costruita fino a quel momento. Capiamone qualche cosa in più.

Di anticipazioni ufficiali, come al solito, non ce ne sono ancora, ma siamo certi che, nella puntata di questa sera, si parlerà degli scontri che si sono alternati in queste ultime ore. A partire da Davide Silvestri e Soleil, che sembrerebbe essere giunti alla resa finale della loro amicizia, fino allo scontro tra Jessica, Barù e Lulù nella notte, Alfonso Signorini discuterà di tutto quello che è successo. Molto probabilmente, poi, si parlerà ancora una volta del ‘triangolo’. Alex Belli è definitivamente uscito dalla casa del GF Vip nel corso della puntata scorsa, ma supponiamo che si parlerà ancora di lui con le dirette interessate. E, soprattutto, si cercherà di capire che effetto ha avuto su Soleil e Delia la sua uscita. Infine, scontro di fuoco al televoto. In nomination, infatti, ci sono tre pezzi da novanta:

Chi avrà la peggio secondo voi?