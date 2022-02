Avete mai visto il fratello di Zac Efron? La somiglianza è notevole: anche lui è un attore molto famoso.

Attore, cantante e produttore cinematografico statunitense, Zac Efron in questi anni ne ha fatta di strada. Il padre a soli 11 anni l’ha incoraggiato a intraprendere la carriera di attore. E’ così apparso in diverse produzioni teatrali nella sua scuola superiore e ha iniziato a prendere lezioni di canto.

Nel 2002 Efron inizia la carriera da attore interpretando dei piccoli ruoli in diverse serie televisive, tra cui Firefly, ER, e The Guardian. Ma il ruolo che l’ha portato al successo, facendolo conoscere in tutto il mondo è quello di Troy Bolton in High School Musical. Grazie a questo film e ovviamente al personaggio interpretato, vince un Emmy Award e raggiunge una forte popolarità tra gli adolescenti. In questi anni, ha recitato in altri film e serie tv. Nel 2020 è uscita la serie Zac Efron: con i piedi per terra, dove Zac e l’imprenditore Darin Olien girano il mondo. I temi affrontati sono diversi: viaggi, natura, esperienza di vita, energia verde, pratiche di vita sostenibili. Ma cosa sappiamo della vita privata dell’attore? Sapete che ha un fratello minore? E vi anticipiamo che si somigliano moltissimo.

Zac Efron, avete mai visto suo fratello? Anche lui è un attore molto amato

Ma in seguito ha vestito altri personaggi, sia al cinema che in televisione.

Ma in seguito ha vestito altri personaggi, sia al cinema che in televisione. Nel 2020 è stato il protagonista della serie Zec Efron: con i piedi per terra, dove lui, insieme all’imprenditore del benessere Darin Olien, girano il mondo, affrontando diverse tematiche. Come vi abbiamo sopra anticipato, Zac non è figlio unico, ma ha anche un fratello. L’avete mai visto?

Eccoli insieme, il fratello di Zac si chiama Dylan, il suo nome è però Nicholas Dylan Harrison Efron. Anche Dylan è un attore, ma anche un produttore. E’ più piccolo, è nato nel 1992, mentre Zac è del 1987. Guardando questo scatto, è impossibile non notare la somiglianza. I due attori sono molto simili, hanno gli stessi tratti del viso e anche fisicamente, sono entrambi molto muscolosi.