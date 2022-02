In Beautiful si mostra così, ma oggi ha cambiato completamente look: irriconoscibile!

Nella soap opera Beautiful si mostra così, ma oggi l’attrice ha cambiato completamente look: irriconoscibile.

È arrivata da poco a Los Angeles, ma Paris ha già portato scompiglio nella vita dei protagonisti di Beautiful! La giovane ed estroversa sorella di Zoe Buckingham non ha perso tempo a farsi nota, soprattutto da Zende Dominguez Forrester. L’interesse per lo stilista creerà attrito tra le due sorelle? Staremo a vedere! Nel frattempo, concentriamoci sull’attrice che veste i panni di Paris: si tratta della bellissima Diamond White!

Quando ha fatto il suo ingresso nella soap, Paris è apparsa con un taglio molto corto e capelli color rosa. Dopo poco, il suo personaggio ha sfoggiato un nuovo colore: biondo platino. Dando uno sguardo al suo canale ufficiale di Instagram, possiamo scoprire che l’attrice ha nuovamente cambiato look…stavolta in modo drastico!

In Beautiful l’attrice si mostra così, ma la bella “Paris” ha rivoluzionato il suo look: eccola oggi

È una delle protagoniste assolute di Beautiful: nelle ultime settimane sta letteralmente sconvolgendo gli equilibri in quel di Los Angeles! Soprattutto perché Paris ha messo gli occhi su Zende, che, però, interessa anche allo sorella Zoe. Un interesse al momento non espresso, essendo Zoe impegnata con Carter. Ma il fastidio di Zoe davanti alle interazioni tra Paris e Zende è davvero evidente! In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi mostriamo una recente foto della bellissima Diamond White, l’attrice che veste i panni di Paris.

La bellissima attrice ha rivoluzionato il suo look, allungando i capelli con delle meravigliose treccine! Il colore è sempre biondo platino, proprio come quello che sfoggia attualmente la Buckingham nella soap. Date un’occhiata:

Eh si, Paris è davvero incantevole in tutte le versioni! E voi, state seguendo le nuove puntate della soap opera americana? Tenetevi forte perché ne vedremo delle belle! Tradimenti a non finire e colpi di scena incredibili, soprattutto durante la notte di Capodanno...Se siete curiosi di scoprire in anteprima cosa accadrà, continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.