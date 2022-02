Belen Rodriguez e la sua bellezza senza trucco: com’è la showgirl al naturale

Belen Rodriguez e la sua bellezza senza trucco: la showgirl al naturale incanta i follower.

Negli ultimi giorni Belen Rodriguez è al centro del gossip per le sue relazioni amorose. La settimana scorsa è stata paparazzata insieme a Stefano De Martino, suo ex marito, in un resort.

La ‘coppia’ è stata avvistata in atteggiamenti molto intimi, mano nella mano e tra abbracci e sorrisi. Belen oggi è single dato che qualche mese fa ha chiuso la relazione con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto una figlia, Luna Marì nata nel 2021, la secondogenita per la showgirl. Santiago è nato dal matrimonio con De Martino. Ha raccontato in diverse interviste, dopo le paparazzate, che con Stefano la sua storia ‘ancora non ha detto nulla’. Con queste parole sembrerebbe aver lasciato una porta aperta, ma non ha confermato nessun ritorno di fiamma. Belen è una donna bellissima e una professionista che si è sempre data da fare. Seguitissima sui social da oltre 10 milioni di follower sono migliaia le foto pubblicate. Andando a spulciare abbiamo notato una vecchia foto in cui si mostra al naturale, mentre è al mare.

Belen Rodriguez senza trucco: la showgirl si mostra al naturale e incanta

Da qualche settimana ha preso il timone de Le Iene insieme a Teo Mammucari. Belen Rodriguez nella prima puntata ha dichiarato che arrivare nel programma è sempre stato il suo sogno. Essere una ‘iena’ è per lei molto importante, perchè vuol dire essere d’aiuto a chi ne ha bisogno e non sa chiederlo.

In questa vecchia foto trovata su instagram, vediamo la conduttrice senza trucco, completamente acqua e sapone. Nello scatto è al mare, mentre si gode il sole e il relax meritato. Belen si mostra senza make up e incanta i follower perchè anche senza colori sul viso è bellissima, non trovate?