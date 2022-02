La puntata di quest’oggi Giovedì 24 Febbraio di Doc-nelle tue mani non andrà in onda: il motivo e quando ci sarà la prossima puntata.

Aspettavate anche voi questo momento, vero? Come ogni Giovedì, anche per questa sera 24 Febbraio era prevista una nuova puntata di Doc-nelle tue mani, ma – a quanto pare – sembrerebbe proprio che non vada in onda.

Come detto, quindi, la puntata di Doc-nelle tue mani prevista per questa sera salterà il suo appuntamento. A darne l’annuncio, è stato proprio l’account Twitter ufficiale dei canali Rai. In queste ultime ore, come tutti ben sapete, è scoppiata una guerra che vede contrapporsi la Russia e l’Ucraina. Ed è proprio per questo motivo che, al posto del medical drama di Rai Uno, verrà mandato un’edizione straordinaria del TG1, durante cui ci saranno continui e costanti aggiornamenti in tempo reale.

Stasera 24 Febbraio Doc-nelle tue mani non andrà in onda: quando ritornerà

Un clamoroso cambio di programmazione, quello di cui ha tenuto informati il profilo Twitter ufficiale di Rai Uno. Seppure per stasera era prevista la puntata di Doc-nelle tue mani, sembrerebbe che questa non vada affatto in onda. E che al suo posto, invece, venga trasmessa un’edizione straordinaria del TG1 con gli ultimi aggiornamenti degli scontri tra Russia ed Ucraina.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quando ritornerò in onda Doc-nelle tue mani? Purtroppo, non abbiamo ancora informazioni in merito. Molto probabilmente, però, Andrea Fanti e lo staff medico dell’Ambrosiano ritornerà sul piccolo schermo Giovedì prossimo. Inutile dirvi, infine, che slitterà di una settimana anche il finale di stagione. Inizialmente, infatti, l’ultima puntata era prevista per il 10 Marzo. Adesso, con quest’ultimo cambio di programmazione, è tutto da rivedere.

Doc-nelle tue mani, quindi, il 24 Febbraio non andrà in onda, ma l’appuntamento che andrà in onda al suo posto sarà ugualmente imperdibile.

Cosa succederà?

A cosa assisteremo, quindi, nel corso della prossima puntata? Come raccontato anche in un nostro recentissimo, accadrà davvero di tutto. Si partirà, quindi, da un ‘pericoloso’ riavvicinamento tra Agnese ed Andrea. E si terminerà con Gabriel, che confesserà una clamorosa novità ai suoi colleghi.

Vi sta piacendo questa nuova stagione di Doc?