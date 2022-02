GF Vip, “Avevo la spalla che era uscita di fuori”: Soleil ricorda il gravissimo incidente d’auto

Soleil racconta al GF Vip il grave incidente d’auto in cui rimase coinvolta nel 2011: il conducente poi si suicidò per i sensi di colpa.

Racconto agghiacciante di Soleil Sorge che, nella casa del GF Vip, ha ricordato un episodio terribile che la segnò molti anni fa. Era il 2011, ma fu tale la gravità di quanto accadde che per l’influencer è stato impossibile dimenticare.

Mentre era seduta al tavolo in veranda con Antonio Medugno, la bella italo americana ha raccontato di essere rimasta coinvolta in un gravissimo incidente d’auto insieme ad un gruppo di amici.

“Abbiamo praticamente perso coscienza tutti, io mi riprendo un attimo e vedo la macchina che sta fumando, stava per prendere fuoco. Io avevo la spalla che era uscita di fuori, con l’altro braccio e insieme al mio amico sono riuscita ad aprire lo sportello mentre arrivava l’ambulanza. Abbiamo dovuto tirare fuori noi gli altri, l’ambulanza non era ancora arrivata”, ha detto ricordando per filo e per segno quei momenti drammatici.

GF Vip, Soleil racconta il doloroso incidente che portò a conseguenze inimmaginabili

Fortunatamente, lei non subì danni irreparabili dato che era l’unica ad avere la cintura di sicurezza: “Il ragazzo che guidava è andato in black out, quello accanto aveva gli organi bucati e gli si è spostata la colonna vertebrale di millimetri, l’altro il braccio fratturato. Il mio amico aveva la gamba totalmente a pezzettini e ha perso la possibilità di essere un atleta. Tutti ricoverati”.

Non solo danni fisici molto seri per i suoi amici, ma anche una terribile conseguenza psicologica per colui che era al volante: “Passa un po’ di tempo, tra assicurazioni, danni, la penale legale perché stava guidando la macchina dell’altro e a lui avevano già tolto la patente, questo mio amico dopo sei mesi neanche non ha retto i sensi di colpa e si è tolto la vita”.

Magari in una delle prossime puntate Soleil avrà modo di parlare di questa tragedia; se dovesse accadere sarà davvero difficile non restare scossi da un tale racconto.