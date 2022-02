GF Vip, Nathaly Caldonazzo parla di Barù e del rapporto con Jessica: “Quella è strategia”

GF Vip, Nathaly Caldonazzo parla di Barù e del rapporto che si è creato con Jessica, facendo riferimento al mancato bacio: “E’ strategia”.

Nella puntata precedente abbiamo visto un filmato in cui protagonisti sono stati Jessica e Barù. Sembrerebbe che fra i due ci sia qualcosa, un interesse speciale. I primi a notarlo sono stati i fan che seguono la diretta con attenzione, tanto da creare un hashtag per loro che sta spopolando su Twitter, i Jeru.

Dagli sguardi e dalle piccole attenzioni, sembrerebbe che adesso ci sia un avvicinamento più forte. Se all’inizio l’uomo ha sempre negato che possa esserci qualcosa, negli ultimi giorni sembra aver assunto un atteggiamento diverso. Lunedì si è salvato dalla nomination, qualche giorno prima però, aveva espresso la volontà di baciare Jessica il martedì, se si fosse salvato. Bacio che ovviamente non c’è stato e che gli stessi fan e la principessa non si sono sorpresi, chi segue il reality avrà imparato a conoscere Barù. Ma sembrerebbe che in casa qualcuno abbia pensato che la volontà espressa dall’uomo sia stata detta solo per strategia, per salvarsi dal televoto.

GF Vip, Nathaly sul mancato ‘bacio’ tra Barù e Jessica ne è convinta: “Quella è strategia”

Non si parla d’altro, i Jeru ci sono e sono sempre più numerosi. Su twitter sono sempre in tendenza, in attesa di scoprire eventuali evoluzioni e catturare attenzioni, dettagli e sguardi. A notare il rapporto tra Jessica e Barù sono stati proprio i fan che hanno poi deciso di inviare un aereo.

Dopo aver scoperto l’esistenza di questo ‘rapporto’, in molti hanno iniziato a seguirli per capire se tra i due c’è davvero qualcosa o è soltanto frutto di fantasia. Negli ultimi giorni sembrano essere sempre più vicini, ma questa vicinanza è spesso criticata da qualcuno dei concorrenti in casa, perchè non vista di buon occhio. Prima della nomination di lunedì in cui Barù si è salvato, l’uomo aveva detto che martedì l’avrebbe baciata. Bacio che non c’è stato. Nathaly Caldonazzo venuta a sapere del mancato bacio, ha espresso la sua opinione, parlando con Manila e Antonio.

L’attrice ha detto: “Lui non ha promesso un bacio il giorno dopo? E’ strategia allora quella, brutta sta cosa”, “Certo che è strategia”, ha risposto Manila. Antonio a questo punto ha ipotizzato che lui forse ha un’altra fuori e anche la Nazzaro ha detto che forse lui ha qualche situazione: “Lui ha un’altra, io se mi comporto così, se arrivo a giocarmi tutto e a non fare l’atto, vuol dire che fuori hai qualcuno che aspetta”, ha detto Antonio e Manila ha detto che lui è riservato e non direbbe cose personali. “Ha paura che dopo si compromette, ci deve essere un seguito a quel bacio, che dopo deve iniziare qualcosa con lei“, ha proseguito Nathaly. Questo rapporto tra Jessica e Barù sta facendo tanto parlare e alcuni concorrenti non sono ancora convinti.