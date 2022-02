La dottoressa Pimple Popper, il corpo di Adela ne è pieno: impressionante!

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Adela: il suo corpo ne è clamorosamente pieno: è davvero impressionante, da non credere.

Nuova puntata de La dottoressa Pimple Popper, ma soprattutto nuovo incubo da raccontarvi. Stavolta la protagonista del nostro articolo è propri lei: Adela! Splendida ed adorata mamma, la donna ha raccontato di aver iniziato a soffrire del problema alla pelle da quando è diventata mamma.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper, Brandi: clamoroso, enorme spavento durante l’intervento

Quando ha scelto di rivolgersi alla dottoressa Sandra Lee, Adela l’ha fatto perché aveva il corpo completamente ricoperto di nei. Problema che, da quanto raccontato dalla diretta interessata, sarebbe comparso subito dopo la nascita della sua prima figlia. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, non si tratta affatto di un problema grave. Nonostante questo, però, Adela avvertiva l’esigenza di sbarazzarsene. Per lei, infatti, quelle macchie sul suo corpo erano un vero problema. E, purtroppo, le comportavano non poco disagio. Cerchiamo di capire, però, qual è stata la soluzione trovata dalla dermatologa. E come si è sentita subito dopo Adela.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper, Nicole: “Pensavo fosse un tumore”, dramma indicibile

Adela a La dottoressa Pimple Popper, aveva il corpo pieno di nei: cos’è successo

“Mi danno molto fastidio quando mi vesto e fanno male. È una sensazione davvero terribile”, sono proprio queste le parole con cui Adela si è presentata alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper. Ed ha spiegato il suo forte disagio per i nei comparsi sul suo corpo durante e dopo la sua gravidanza. A causa di questo, infatti, la donna ha raccontato di non indossare più maglie scollate. E di non sentirsi affatto a proprio agio in compagnia di altre persone.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper, il dramma di Anthony: “Potrebbe causare la cecità”, tremendo!

Il problema di cui soffriva Adela non è affatto sconosciuto. Ed è stata la stessa dottoressa a sottolinearlo. Durante la gravidanza, infatti, il livello di estrogeni è molto alto. E questo, molto probabilmente, ha causato la comparsa di nei. Tale patologia, infatti, si chiama: cheratosi seborroica.

Sia attraverso la rimozione con gli appositi strumenti che con il laser, la dottoressa Pimple Popper ha rimosso la maggior parte dei nei dal corpo di Adela, restituendole un sorriso a trentasei denti.