Lo scatto di Noemi senza trucco fa boom di likes: l’avete visto anche voi? Ecco come si mostra la cantante col viso al naturale.

Seppure la mancata vittoria al Festival di Sanremo nel corso della sua settantaduesima edizione, Noemi si è dimostrata – ancora una volta – una delle sue protagoniste indiscusse.

Col brano ‘Ti amo non lo so dire’, Noemi ha saputo conquistare il palco dell’Ariston. E l’ha fatto, sia chiaro, non solo per la sua canzone, che si è dimostrata sin da subito un successo impressionante, ma anche per la sua incredibile bellezza. In diretta con degli outfit davvero spettacolari, la cantante non ha mai perso occasione di poter mostrare la sua ritrovata forma fisica. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: l’avete mai vista senza trucco? Seppure Noemi sia tra quei personaggi che non ama affatto indossare look appariscenti, l’avete mai vista completamente al naturale? Noi si e, vi assicuriamo, è bellissima! Siamo andati a curiosare un po’ il suo canale Instagram. E tra i tanti scatti riproposti, ne abbiamo rintracciato uno dove la cantante si mostra senza un filo di make up. Curiosi di vederla? Eccola qui.

Noemi senza trucco, lo scatto: l’avete mai visto?

C’è una cosa che non si può affatto dire di Noemi: che non ama condividere ogni cosa col suo pubblico. Con un profilo che vanta più di 600 mila followers, la cantante è solita condividere incantevoli scatti fotografici. Che sia a lavoro o no, la splendida Veronica Scopelliti ama rendere partecipi il suo pubblico delle sue giornate. È proprio per questo motivo che, dando una sbirciatina al suo canale profilo, abbiamo rintracciato un suo vecchio scatto in cui si mostra completamente senza trucco. Voi l’avete mai vista al naturale?

Che la bellezza di Noemi sia impressionante con ‘trucco e parrucco’ fatto, è indiscusso, ma è tale anche quando non lo è? Assolutamente si! E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo, ma ce ne danno ampia conferma i commenti e likes giunti a corredo di un suo scatto senza trucco.

Davvero splendida, vero? Seppure al naturale, Noemi è di una bellezza davvero allucinante. Siete d’accordo?