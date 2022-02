Paola Barale è stata recentemente ospite di Verissimo: oggi è un personaggio televisivo amatissimo, ma spunta un retroscena davvero incredibile!

Bella, bellissima: Paola Barale a Verissimo! Lontana dal piccolo schermo da diversi anni, l’ex volto amatissimo della Domenica degli anni ’90 e 2000 si è ampiamente raccontata a Silvia Toffanin. E si è lasciata andare a delle rivelazioni davvero incredibili.

Nel corso della sua intervista a Verissimo, Paola Barale ha parlato davvero di tutto. Non soltanto, infatti, ha raccontato delle sue storie d’amore, quella con Gianni Sperti culminata in un matrimonio e quella con Raz Degan terminata dopo 13 anni d’amore, ma ha anche ampiamente svelato la sua nuova vita. Ad oggi, sembrerebbe che la Barale abbia detto ‘addio’ al mondo della televisione per dedicarsi ad altro, ad una passione scoperta da poco ma che la fatto trovare nuovamente il sorriso: il teatro! Quello che, però, ci chiediamo: in tutte le situazioni in cui l’abbiamo vista sul piccolo schermo, Paola Barale ha dimostrato di essere portata a fare questo mestiere, lei però l’ha sempre voluto da fare? Diventare un personaggio della tv, tra l’altro amatissimo, è sempre stato il suo sogno? A tal proposito, spunta un retroscena davvero inedito.

Spunta un retroscena incredibile su Paola Barale: l’avreste mai detto?

Nata a Fossano il 28 Aprile del 1967, Paola Barale compie i suoi esordi sul piccolo schermo da giovanissima. È proprio nel 1986, infatti, che la giovane piemontese viene invitata in una puntata di Domenica In per la sua impressionante somiglianza con Madonna. E, da quel momento, conquista tutti. La sua prima apparizione televisiva, infatti, non è assolutamente passata inosservata. Ed è così, quindi, che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, conquistando tutti. Ha sempre voluto fare questo, però? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no!

Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che Paola Barale avesse voluto diventare un’insegnante di ginnastica, tanto è vero che il suo diploma si concentra proprio su questa sua ‘aspirazione’. Nel 1986, però, compie il suo primo debutto in tv. E da lì tutto è storia.

Diteci la verità: ne eravate a conoscenza?