Pechino Express 2022, chi è Victoria Cabello: età, origini, carriera e quel doloroso lutto vissuto in gioventù

Parteciperà a Pechino Express 2022 e da tanti anni è un volto amatissimo della tv, ma sapete proprio tutto di Victoria Cabello?

Ironica, carismatica e arguta, Victoria Cabello è una conduttrice radio e tv affermatissima da diversi anni: il prossimo 10 marzo la ritroveremo nella nuova edizione di Pechino Express, scopriamo qualche curiosità in più su di lei!

Leggi anche—->>>Al via la nuova stagione di Pechino Express: quando inizia, cast e dove vederla

Nata a Londra il 12 marzo del 1975 col nome completo di Victoria Ellen Cabello da padre italiano e madre inglese, è cresciuta a Como, dove ha vissuto per anni con la famiglia.

Consapevole da sempre di essere attratta dal mondo dello spettacolo, dopo aver terminato le scuole superiori Victoria va a vivere a Milano per studiare recitazione. Il suo debutto al cinema avviene a soli 20 anni nel film I ragazzi della notte (1995) di Jerry Calà.

Sempre negli anni ’90 diventa un volto di MTV, ma il grande successo arriva con Le Iene, dove ricopre il ruolo di inviata dal 2002 al 2007. Tra i programmi che hanno costellato la sua carriera, oltre alla conduzione di Quelli che il calcio ricordiamo X Factor in cui è stata giudice. E la sua vita privata?

La vita privata di Victoria Cabello, concorrente di Pechino Express 2022

La nota conduttrice che sta per lanciarsi nella pazzesca avventura di Pechino Express è stata fidanzata in passato con l’artista Maurizio Cattelan.

Leggi anche——>>>Pechino Express 2022, chi è Anna Ciati: età, fidanzato e quel ‘particolare’ che l’ha portata al successo

Tra il 2010 e il 2011 avrebbe avuto invece una breve storia con Andrea Rosso. Inoltre, di lei si è parlato ultimamente anche per la relazione vissuta anni fa con un concorrente del GF Vip in corso: secondo alcuni rumors, Barù Gaetani sarebbe un ex di Victoria e i due si sarebbero lasciati nel 2013.

Molti anni fa, la Cabello ha affrontato un momento molto difficile da superare a causa della morte di un suo ex fidanzato in un incidente.

Leggi anche—–>>>Pechino Express 2022, chi è Giulia Paglianiti: anni, studi, vita privata e libro della seguitissima tiktoker

Secondo noi Victoria sarà una concorrente strepitosa nel reality condotto da Costantino della Gherardesca, scommettiamo?