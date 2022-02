Con la sua trasformazione ha sconvolto il pubblico di Vite al Limite: non crederete mai com’era prima, un choc davvero clamoroso.

Dimagrire, lo sappiamo benissimo, non è affatto cosa semplice. Seppure si è decisi a raggiungere un determinato obiettivo, tante volte può capitare che sia davvero difficile raggiungerlo. La storia di Vite al Limite che vi stiamo per raccontare, però, ha sconvolto tutti!

Leggi anche –> Prima di Vite al Limite era irriconoscibile: oggi è così, ma stenterete a crederci

Quando è entrato a far parte della clinica di Houston, il giovane paziente del dottor Nowzaradan non ha affatto nascosto la volontà di ritornare in forma. Poco meno di 30 anni, ma con un tenore di vita piuttosto pessimo, il ventottenne pesava quasi 300 kg. Come è arrivato a tanto? È stato il suo passato a farlo diventare così. E, soprattutto, i cattivi rapporti con la sua mamma e la sua matrigna. Fortunatamente, però, il giovane si è reso conto di cosa stava facendo alla sua vita ed al suo fisico. Ed ha scelto di farsi aiutare. Ad oggi, il suo corpo è decisamente cambiato. E, a distanza di anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, vanta di una forma fisica davvero pazzesca. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima del programma? Resterete a bocca aperta!

Leggi anche –> Pesava 274 kg prima di Vite al Limite: dopo è diventata un’altra persona, incredibile!

Ha sconvolto il pubblico di Vite al Limite! Eccolo com’era prima: non ci crederete mai

Tra le tantissime trasformazioni choc che si sono alternate nella clinica di Vite al Limite, questa è quella che ha lasciato il pubblico del programma completamente sconvolto. Non soltanto perché sin da subito si è dimostrato disposto a tutto pur di ritornare in forma, ma anche perché, ad oggi, sembrerebbe che non abbia perso la voglia di farlo. L’abbiamo rintracciato sui social. E vedendolo, vi assicuriamo, siamo rimasti anche noi a bocca aperta. Oggi Justin McSwain può dire di avercela fatta!

Leggi anche –> Grossa soddisfazione per il dottor Nowzaradan: dopo Vite al Limite è così, ma non immaginereste mai com’era prima

Entrato a far parte della clinica di Houston con un peso di ben 312 kg, una volta spenti i riflettori è riuscito a pesare 162 kg, battendo ogni tipo di record. A quanto pare, però, oggi è dimagrito ancora di più. Non credete alle nostre parole? Guardatelo qui, da non credere:

Ha messo a comparazione tre immagini, Justin. E la trasformazione si vede ad occhio nudo. A partire dal 2018 (la prima foto) fino al 2022 (la terza foto), il buon McSwain ha letteralmente cambiato tenore di vita! Complimenti.