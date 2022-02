Stefano De Martino, la notizia che nessuno si aspettava: c’entra Maria De Filippi; cosa accadrà nelle prossime settimane.

Buone notizie in arrivo per i fan di Stefano De Martino! Attualmente lo stiamo seguendo nella nuova divertentissima edizione di Stasera tutto è possibile, ma ben presto potrebbe essere protagonista di una delle trasmissioni più amate e seguite della nostra tv.

Nulla è ancora ufficiale, ma secondo TV Blog, per il napoletano sarebbe arrivata già la conferma. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? E se vi dicessimo che c’entra Maria De Filippi?

Splendida notizia per Stefano De Martino: c’entra Maria De Filippi

Si torna sempre dove si è stati bene. E la carriera di Stefano De Martino è nata proprio lì, ad Amici, dove nel 2010 ha partecipato nella categoria ballo. Successivamente ha vestito il ruolo di ballerino professionista e, infine, di giurato. Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni nella giuria del serale di Amici 22 ci sarà di nuovo Stefano!

Nella passata edizione, l’ex ballerino era affiancato da Stash dei The Kolors e Emanuele Filiberto di Savoia, ma quest’anno potrebbe essere in minoranza: in giuria potrebbero approdare due donne, Giulia Michelini e Giorgia. Quest’ultima è stata già ospite ad Amici in una puntata del pomeridiano, dove ha stilato una classifica dei cantanti. Non ci resta che attendere notizie ufficiali sul cast del prossime serale: vi piacerebbe se fosse confermato questo trio di giurati?

Intanto, anche gli allievi che hanno conquistato la maglia oro del serale sono sempre di più. Voi avete già un preferito per la vittoria finale?

Quando inizia il serale di Amici 22?

La notizia ufficiale, anche in questo caso, non è arrivata, ma con ogni probabilità il serale di Amici partirà sabato 19 marzo 2022. Come ogni anno, la fase finale della trasmissione di Maria De Filippi sarà collocata subito dopo la fine di C’è posta per te. E quest’anno sarà ancora più divertente seguire le puntata. Sapete perché? Proprio come è accaduto per Sanremo, potrete giocare al FantaAmici, creando una squadra con gli allievi sui quali volete puntare. Noi non vediamo l’ora di giocare, e voi?