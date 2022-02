Uomini e Donne, chi è Soraia: età, Instagram, lavoro e curiosità della corteggiatrice di Luca, protagonista del trono Classico.

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. Ogni giorno, la trasmissione di Maria De Filippi fa compagnia al pubblico, raccontando le vicende sentimentali del trono più famoso della tv. E, per quanto riguarda il trono Classico, c’è una corteggiatrice che ha attirato un bel po’ l’attenzione del pubblico e non solo: si tratta di Soraia.

La ragazza è tra le corteggiatrici di Luca Salatino ed il tronista è rimasto decisamente colpito da lei sin dalla prima esterna: l’attrazione fisica è fortissima! Nascerà qualcosa di importante tra di loro? Staremo a vedere! Nel frattempo, conosciamola meglio!

Uomini e Donne, Soraia è una delle corteggiatrici di Luca: tutto quello che sappiamo di lei

Soraia è una delle corteggiatrici di Luca Salatino, uno dei tronisti di questa edizione di Uomini e Donne. 27 anni, la ragazza arriva da Como ma ha origini egiziane. Lavora come impiegata e sta frequentando un corso di marketing nel settore immobiliare. Di lei non sappiamo molto, il suo cognome è Allam ma al momento non abbiamo rintracciato profili social. Senza dubbio ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda la conoscenza con Luca, nella puntata in onda oggi, 24 febbraio 2022, abbiamo visto una discussione tra i due, dovuta ad alcuni dubbi del tronista sul comportamento della sua pretendente. I fan, però, sono certi che tra i due tornerà il sereno… sarà lei la corteggiatrice che Luca sceglierà al termine del suo percorso sul trono?

(Fonte Instagram)

Oltre a Soraia, a colpire Luca è stata Lilli, corteggiatrice che ha portato fuori già diverse volte. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come proseguirà il percorso sul trono e se ci sarà il tanto atteso lieto fine. Voi chi vedete meglio al fianco del tronista?