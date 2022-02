In una sua intervista, Simona Ventura ha raccontato la clamorosa accusa che l’ha fatta soffrire e non poco: l’ha raccontato dopo anni.

Simona Ventura è uno dei volti più amati della televisione italiana. Attualmente sul piccolo schermo, insieme a Paola Perego, col programma ‘Citofare Rai Due’, l’apprezzatissima conduttrice vanta di un successo davvero clamoroso.

Qualche settimana prima della partenza di Citofonare Rai Due, Simona Ventura si è ampiamente raccontata a Il Corriere della Sera. Ed, oltre a raccontarsi tra carriera ed anni d’oro, non ha potuto fare a meno di ripercorrere i momenti salienti del suo successo, parlando di un’accusa che le è stata rivolta negli anni scorsi. E che l’ha fatta fortemente soffrire. “L’accusa più vigliacca che mi hanno fatto?”, ha detto Simona Ventura. Spiegando, quindi, quello che l’ha fatta stare male per diverso tempo.

Simona Ventura, quell’accusa che l’ha fatta soffrire: le sue parole

Sul piccolo schermo, Simona Ventura è solita mostrarsi sempre col sorriso stampato sulla faccia. Quello che, però, in pochissimi sanno è che, nel corso della sua carriera, la conduttrice non ha vissuto dei momenti sempre facili. Tra questi, la Ventura a Il Corriere della Sera ha raccontato di quell’accusa che l’ha fatta soffrire per anni. “Questa calunnia era talmente dominante sui giornali che mi sono detta: ora con il primo che ci riprova mi rifaccio casa”, ha detto, spiegando quello che è stato detto sul suo conto. E che l’ha fortemente toccata.

“L’accusa più vigliacca che mi hanno fatto? Di essermi drogata. Per anni ho fatto l’esame del capello”, ha spiegato. Rivelando, molto probabilmente per la prima volta, quello che ha vissuto negli anni scorsi.

Sapete che cosa faceva prima del successo?

Oggi si può dire che Simona Ventura è la vera e propria regina della televisione italiana, ma vi siete mai chiesti cosa faceva prima del successo? Forse non tutti lo sanno, ma la conduttrice ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello lavoro presso un’azienda di autotrasporti, ma di aver cambiato molto presto rotta dopo un evento ben specifico.

Lo sapevate?