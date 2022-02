Affaccia su Manhattan ed ha un camino in ogni stanza: in vendita l’attico in cui hanno vissuto Cher e Britney Spears

E’ definito “l’attico delle star” perché vi hanno abitato icone mondiali come Britney Spears e Cher: i suoi comfort sono inimmaginabili!

E’ stato messo di nuovo in vendita l’appartamento extra lusso del Silk Building di New York. Un attico che ha fatto da sfondo alla nascita di brani musicali rimasti nella storia mondiale, visto che tra coloro che lo hanno abitato ci sono star come Cher, Britney Spears, Keith Richards e Russell Simmons.

Tra le sue pareti nacque ad esempio Toxic, tra le canzoni più rappresentative della carriera di Britney. Ha inoltre ospitato lo studio di registrazione di Keith Richards, ma la prima a comprarlo fu Cher, che dopo averlo dotato anche di una palestra, lo vendette nel 1990 al produttore musicale Russell Simmons.

Ristrutturato con uno stile più attuale, il panorama che offre è decisamente unico: affaccia infatti sul Greenwich Village e sull’Empire State Building. I comfort di cui è dotato non sono affatto pochi come si può facilmente immaginare, scopriamone alcuni!

L’attico a New York appartenuto a Britney Spears e Cher è di un lusso pazzesco: ecco com’è fatto

Come anticipato, la casa è uno degli appartamenti del Silk Building, il grattacielo di 12 piani costruito nel quartiere Noho di Manhattan.

La superficie è di 360 metri quadrati, le stanze da letto sono quattro e in ognuna c’è il caminetto. Quattro anche i bagni con rivestimenti in marmo. Impossibile non menzionare l’immensa terrazza da cui ammirare la Grande Mela e un vero e proprio bar nel salotto.

Gli elettrodomestici sono inclusi nell’acquisto, ma qual è il prezzo di un gioiello simile? Ebbene, tanta meraviglia vale la cifra di 6.995.000 milioni di dollari cioè 6 milioni di euro.

Con tutte le celebrità che vi hanno vissuto, si può dire che l’attico in questione sia di grande interesse anche dal punto di vista storico, il che non fa altro che aumentarne il fascino.