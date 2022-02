Alba Parietti, la foto da giovanissima: “Senza Photoshop eravamo belli uguale”; spunta la foto ricordo della showgirl.

Lei non ha bisogno di presentazioni, è una delle donne più amate e carismatiche del nostro mondo dello spettacolo. Ma forse non tutti sanno che Alba Parietti è molto attiva anche sui social, dove ama condividere pensieri e momenti delle sue giornate con i fan. Il suo profilo Instagram conta più di 470 mila followers ed è proprio lì che, qualche mese fa, ha condiviso degli scatti che non sono passati inosservati.

“Che bello trovare queste foto che sono ricordi di un momento di grande felicità“, scrive Alba a corredo delle immagini postate. Immagini risalenti a quando la showgirl aveva 35 anni. “Non esisteva praticamente il Photoshop, eravamo belli uguale”. Diamo un’occhiata alla dolcissima foto ricordo.

Alba Parietti, spunta la foto da giovanissima: “Avevo 35 anni”, il ricordo sui social

Tra gli amori di Alba Parietti c’è stato anche lui, Christopher Lambert. Si sono incontrati nel 1996 a Capri, nella residenza di Diego Della Valle e hanno vissuto una storia breve, ma molto intensa. 20 anni dopo, nel 2016, c’è stato un ritorno di fiamma, ma la relazione non ha comunque avuto lieto fine. Nonostante ciò, Alba ha un ricordo meraviglioso dei momenti trascorsi con l’attore. Le foto ricordo di cui vi parliamo la ritraggono proprio insieme a lui, durante una vacanza in barca.

Queste le parole che la Parietti dedica alla sua storia con Lambert: “Eravamo una coppia che faceva sognare e anche noi in fondo abbiamo sognato. E come ci siamo divertiti. Chi ti regala emozioni e momenti indimenticabili rimane sempre nel cuore perché sono talmente rari e preziosi che non possono che essere nell’album dei bei ricordi”. Ma siete curiosi di vedere com’era Alba Parietti a 35 anni? Ecco uno degli scatti condivisi da lei sui social:

Eh si, una bellezza che incanta! E che il passare del tempo non ha affatto scalfito: sembra che gli anni non siano mai trascorsi per la meravigliosa Alba. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!