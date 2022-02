Calma è uno dei giovanissimi talenti di Amici 22, ma sapete perché ha scelto proprio questo come nome d’arte? È stato proprio lui stesso a svelarlo.

È proprio lui uno dei giovanissimi talenti di Amici! Stiamo parlando di Calma. Voluto fortemente da Rudy Zerbi, il cantante è uno degli aspiranti concorrenti della fase finale del talent di Maria De Filippi.

Nelle ultime settimane, il giovane Calma non ha affatto vissuto dei momenti facili. Classificatosi all’ultimo posto in diverse circostante, il cantante non soltanto ha dovuto far fronte ad alcuni suoi compagni di viaggio, che non hanno perso occasione di esprimere il loro dissenso sulla sua artisticità, ma ha dovuto fortemente rimboccarsi le maniche per dimostrare al suo professore quanto fosse indispensabile per lui arrivare al serale. In attesa di sapere se sarà proprio lui ad aggiudicarsi l’agognata e tanto ambita maglia verde, scopriamo qualche cosa. Ad esempio, vi siete mai chiesti perché Marco – è questo il suo nome – ha scelto proprio Calma come suo nome d’arte? A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Scopriamo insieme il ‘retroscena’ che si cela dietro la sua scelta.

Amici, sapete perché Calma ha scelto questo nome d’arte?

Il suo talento non è assolutamente passato inosservato nella scuola di amici. Ed è proprio per questo motivo che ad oggi sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche cosa in più su Calma. Giovanissimo, ma con un talento davvero incredibili, il buon Marco Barbieri è attualmente in corsa per la fase finale di Amici.

Siete curiosi, però, di sapere cosa significa il suo nome d’arte? A quanto pare, sembrerebbe che la scelta rispecchi due motivi precisi. Il primo perché, a quanto pare, il giovane Marco è piuttosto frenetico come persona. E il suo nome d’arte serve ad esorcizzarlo. “È cool avere un nome che è totalmente il contrario”, ha detto. Il secondo, invece, è un vero e proprio acronimo. Calma, infatti, significa: c’è ancora la mia anima.

Il drammatico passato

Chiamato in sala da Rudy Zerbi, Calma si è lasciato ad un doloroso racconto del suo passato. All’età di 11 anni, da come svelato dal diretto interessato, il buon Marco è stato vittima di bullismo. Parte di una classe con forti problemi didattici, il giovane talento di Amici era l’unico ad andare bene a scuola e ad ottenere dei buoni risultati. E questo, come raccontato, era oggetto di scherno da parte dei suoi compagni. “Mi sputavano nella scarpe, mi nascondevano le merende, mi chiudevano in bagno per farmi prendere delle note e a creare un branco contro il singolo”, ha detto.

Vi sareste mai immaginati un passato così doloroso?