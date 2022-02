Anticipazioni ultima puntata di Fosca Innocenti di Venerdì 4 Marzo: brutte notizie in arrivo, questa non ci voleva proprio.

Manca esattamente una settimana e Fosca Innocenti saluterà il suo amatissimo pubblico di Canale 5. Cosa ci dite? Vi è piaciuta questa nuova fiction di Mediaset? A noi, assolutamente si! D’altra parte, non dovevamo aspettarci nulla da diverso da questo incredibile cast.

La terza puntata di Fosca Innocenti è terminata da qualche minuto, eppure il suo pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nel corso del suo quarto ed ultimo appuntamento. In onda Venerdì 4 Marzo, sembrerebbe che sarà un’ultima puntata davvero imperdibile. E che, soprattutto, regalerà ai suoi telespettatori un colpo di scena davvero impressionante. Reggetevi forte, però: è in arrivo una brutta notizia! Da quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che accadrà qualcosa di spiacevole, che lascerà senza parole tutti i suoi ammiratori.

Fosca Innocenti, anticipazioni ultima puntata: incredibile!

Se pensavate di potervi perdere l’ultima puntata di Fosca Innocenti, vi sbagliate di grosso! Così come tutti gli altri suoi precedenti appuntamenti, anche quello che andrà in onda Venerdì 4 Marzo sarà totalmente imperdibile. E regalare al suo pubblico un finale di stagione davvero choc. Procediamo con ordine.

La quarta puntata di Fosca Innocenti, stando a quanto si apprende dalle sue anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che si intitoli ‘Una dignitosa sepoltura’. E vedrà la splendida Innocenti alle prese con un caso di omicidio: una giovanissima clandestina troverà il cadavere di Don Rocco! L’intera comunità sarà completamente sconvolta da questa misteriosa morte. È proprio per questo motivo che, a quanto pare, la bella Fosca è seriamente intenzionata a trovare il suo colpevole il più presto possibile!

Ma non è affatto finita qui. Oltre al classico omicidio da risolvere, ci sarà un altro ‘caso’ a cui Fosca Innocenti dovrà far fronte: il suo sentimento per Cosimo. Purtroppo, in merito a questo, dobbiamo darvi delle bruttissime notizie. Si legge, infatti, che i due saranno sempre più lontani. E che non riusciranno più a trovare quella sintonia che li ha sempre contraddistinti.

La seguirete anche voi quest’ultima puntata? Noi non vediamo l’ora!