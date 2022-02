Blanco, dopo Sanremo un’amara notizia che lo riguarda: cosa sta succedendo

A distanza di qualche settimana dalla sua vittoria a Sanremo, un’amara notizia riguarda Blanco: cosa sta accadendo in questi ultimi giorni.

È tra i personaggi del momento, Blanco! Vincitore della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con la loro Brividi, il giovanissimo rapper vive uno dei momenti più magici della sua vita.

A distanza di qualche settimana dalla sua vittoria a Sanremo, Blanco continua a far parlare di sé. E, in questi ultimi giorni, lo sta facendo ancora di più a causa di un’amara notizia che lo riguarda in prima persona. Scopriamo insieme ogni cosa.

Blanco dopo Sanremo, amara notizia: cosa sta succedendo ultimamente

Sono diversi giorni, ormai, che non si fa altro che parlare di lui e del suo successo! Stiamo parlando proprio di Blanco, ultimissimo vincitore del Festival di Sanremo. Giovanissimo, ma con una carriera alle spalle davvero incredibile, il rapper continua a cavalcare l’onda del successo. Ed uno degli ultimi annunci su Instagram, attraverso cui comunica una clamorosa novità ai suoi sostenitori, ce ne da ampia conferma. Se da una parte, però, il buon Riccardo fa chiacchierare tutti per la sua musica e il suo talento, dall’altra continua ad essere al centro dell’attenzione di tutti per via di un’amara notizia che ha come protagonista indiscusso lui stesso.

Poco più di una settimana fa, Blanco e Mahmood sono stati ospite a RTL 102.5 ed entrambi, oltre a parlare del loro successo, non hanno potuto fare a meno di sbilanciarsi sulla loro vita privata. Sappiamo benissimo che il buon Riccardo è fidanzato con la giovanissima Giulia. Le sue ultimissime dichiarazioni in diretta radiofonica, però, lasciano pensare che il loro rapporto stia vivendo un momento di stallo. “Sei felice, dai. Hai la faccia di uno felice”, dice la speaker. Immediata è stata la reazione di Blanco, che un po’ titubante ha detto: “Alti e bassi come sempre”. Cosa significano, quindi, le sue parole? Il cantante e la sua fidanzata si sono lasciati? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Solo che, seppure siano fidanzati da un anno, la loro relazione sta attraversando un momento non troppo felice.

Ci auguriamo che tutto vada per il meglio e che Blanco e Giulia possano ritornare ad essere sereni insieme.