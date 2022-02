Oggi Francesco Arca è amatissimo, ma ricordate com’era ai tempi di Uomini e Donne? Sono trascorsi anni: com’è cambiato.

È uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova fiction di Canale 5, Francesco Arca! Attore amatissimo e con alle spalle una carriera incredibile, il simpaticissimo è tra i volti più apprezzati della televisione italiana. Dal canto suo, il buon Arca non vanta solo di una bravura impressionante, ma anche di un fascino irresistibile.

Nato a Siena il 19 Novembre del 1979, Francesco Arca compie il suo esordio sul piccolo schermo nostrano nel 2004. È proprio in quest’anno, infatti, che prende parte al reality show ‘Volere Volare’, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, e facilmente conquista tutti. Dopo questa prima esperienza, infatti, il buon senese prende parte a Uomini e Donne, iniziando a cavalcare ancora di più la cresta dell’onda. Da quel momento, infatti. Francesco diventa amatissimo. E, ad oggi, è un attore famosissimo. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: ricordate com’era ai tempi di Uomini e Donne? Appurato che aveva soltanto 25 anni quando ebbe la possibilità di cercare la sua anima gemella in tv, come si mostrava?

Com’era Francesca Arca a Uomini e Donne? Da non credere

Era esattamente il 2004 quando Francesco Arca si fa conoscere dal pubblico italiano. Da quel momento, la sua scalata al successo prende letteralmente il volo. Dopo Uomini e Donne, infatti, il venticinquenne senese posa per un calendario, prende parte alla terza edizione del reality La Fattoria ed inizia la sua carriera da attore. Dapprima nella famosa soap opera ‘Incantesimo’ ed, in seguito, protagonista di tantissimi altri film e serie tv di successo, Francesco diventa un attore di un certo calibro.

Dal momento del suo esordio, però, sono trascorsi esattamente 18 anni, ma siete curiosi di ricordare com’era ai tempi di Uomini e Donne? Oggi è bellissimo, non c’è che dire, ma com’è cambiato in tutti questi anni? Guardate un po’ qui, resterete davvero a bocca aperta:

Non c’è nulla da dire: Francesco Arca non è assolutamente cambiato in tutti questi anni. Oggi è un uomo in carriera, un padre e un marito lodevole, eppure è sempre identico a quando era un ragazzino. Siete d’accordo?