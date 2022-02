La bambina nella foto è oggi un’attrice amatissima: fa parte del cast della fiction ‘Fosca Innocenti’, riuscirete a riconoscerla così?

In questa foto ancora non avrebbe mai sicuramente immaginato di diventare una delle attrici italiane più amate di sempre.. La sua grande passione a quei tempi era la pasta! Lo scrive anche nella didascalia di questa foto nella quale la vediamo ritratta quando era ancora solo una bambina.

Ha addentato la vita proprio come fa in questo scatto con una manciata di spaghetti tra le mani, con passione! Da questo scatto è sicuramente passato del tempo. E’ oggi un’attrice che ha riscosso un enorme successo sul piccolo e sul grande schermo. L’abbiamo ritrovata nei panni di diversi personaggi femminili in diverse fiction. Una di queste è proprio quella che sta andando in onda su Canale 5 ogni Venerdì, Fosca Innocenti. La bambina in questa foto fa oggi parte del cast della seguitissima fiction. Riuscite a riconoscerla? Scopriamo insieme di chi si tratta!

Oggi è nel cast della Fiction ‘Fosca Innocenti’, riuscite a riconoscerla?

Attrice e conduttrice, è oggi famosissima ed amatissima. Lei è uno dei volti che ha dato vita ad uno dei personaggi del cast della fiction Fosca Innocenti. Stiamo parlando di Irene Ferri. In quanti erano riusciti a riconoscerla nella foto in cui era ancora solo una bambina? Sebbene siano trascorsi un po’ di anni, qualche dettaglio del suo volto da bambina è ancora ravvisabile in quello di una splendida donna adulta quale è oggi. Il taglio degli occhi ad esempio, così come i dolcissimi lineamenti del suo viso. Oggi a 49 anni è in splendida forma.

L’abbiamo vista recentemente a Verissimo ed in quella occasione la conduttrice si è lasciata andare a qualche ricordo del passato e parla così della sua infanzia e del suo successo ottenuto nel corso della sua carriera. “Da piccola ho sempre intrattenuto, ma non ho mai pensato che potesse diventare una cosa naturale in casa mia“, dice a Silvia Toffanin.

Irene Ferri ha esordito nel mondo dello spettacolo dapprima come conduttrice nel 1993 con ‘A tutto Disney’. Dopodiché la sua carriera ha subito una svolta perché diventa anche attrice. La ritroviamo infatti in diverse fiction, come Questa casa non è un albero (2000), Sospetti 2 (2003), poi ancora Tutti pazzi per amore (2010-2011), ed attualmente è nel cast della fiction Fosca Innocenti nei panni del PM Giulia Perego. A proposito del personaggio interpretato a ‘DiLei’ racconta: “E’ una tipa tutta d’un pezzo, una donna che di primo impatto non ispira simpatia, è abbastanza scostante“- voi cosa ne pensate, vi sta piacendo?