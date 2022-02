GF Vip, il cerchietto-gioiello di Soleil è l’accessorio più trendy della serata: conoscete il prezzo?

Altro dettaglio super glamour quello sfoggiato da Soleil nella 44esima puntata del GF Vip 6: come non innamorarsi di quel cerchietto?

La puntata di ieri sera ha riservato momenti davvero intensi sia per i concorrenti che per il pubblico: mancano poco più di due settimane alla fine di questa sesta edizione del GF Vip e si può dire che di sicuro non c’è il rischio di annoiarsi.

Tra mille polemiche e discussioni, l’uscita di Katia Ricciarelli apre un nuovo scenario nelle dinamiche che andranno ad animare gli ultimi giorni nella casa. Sicuramente, a risentirne di più saranno le persone che avevano stretto un legame più forte con il soprano e cioè Davide e Soleil.

L’influencer italo americana è rimasta molto provata dall’eliminazione della Ricciarelli, ma nonostante non sia stata una serata facile per lei, il suo stile impeccabile continua ad eleggerla ‘reginetta’ del programma in fatto di glamour.

Ieri, ad esempio, è stato impossibile non fare caso al particolarissimo cerchietto-gioiello che impreziosiva i suoi capelli, scopriamone tutti i dettagli!

GF Vip, il cerchietto di Soleil cattura l’attenzione: marchio e costo dell’accessorio

Dopo aver sfoggiato gli outfit più stilosi dal sapore bohémien con colori sgargianti, piume ecc., ieri la Sorge è stata in grado di stupire tutti con un solo dettaglio.

Se nei precedenti appuntamenti col GF Vip ci ha conquistati con fermagli-gioiello molto simili a quelli che tanto piacciono a Delia Duran o con le famose scarpe-peluche color verde lime con pelliccia folta sul collo del piede, ieri sera ha optato per altro un accessorio destinato a non passare inosservato.

Ha scelto un total black, con giacca di pelle, lupetto, pantaloni aderenti, stivali e cintura argentata, ma a saltare subito all’occhio è stato il maxi cerchietto-gioiello da principessa. Si tratta del modello Lido Forever di Marina Fossati, fatto a mano e con pietre colorate. Il suo prezzo? 55 euro come risulta sul sito.

Anche con un solo accessorio si può impressionare e Soleil lo ha ampiamente dimostrato!