Gf Vip, “Ti hanno tirato una trappola”: il commento senza mezze misure

GF Vip ancora una volta lascia tutti a bocca aperta: “Ti hanno tirato una trappola”, il commento senza misure non tarda ad arrivare.. Cosa è successo.

Al Grande Fratello Vip come ben sappiamo i colpi di scena non mancano mai. Intrighi passionali, incomprensioni che sfociano in liti che generano il caos, momenti di solitudine e di riflessione.. Tutto questo ci tiene incollati allo schermo ad assistere alle vicende del reality più seguito di sempre!

Una delle vicende che più di tutte ha su di se i riflettori puntati è quella che vede coinvolti nel fatidico ‘triangolo amoroso’ Delia Duran, Alex Belli e Solei Sorge. Sappiamo che da quando Alex e Soleil sono entrati nella casa più spiata d’Italia, i due hanno sin da subito instaurato una certa complicità che a quanto pare si è poi trasformata in qualcosa di più. Nell’ultima settimana, dopo la sua squalifica, abbiamo assistito al rientro in casa di Alex e con la presenza della sua compagna Delia, entrata a Gennaio come concorrente, la situazione è diventata più ‘ingrovigliata’. Abbiamo assistito a delle scene che hanno lasciato a bocca aperta non solo il pubblico da casa ma anche gli stessi concorrenti in gioco. Fra questi, Katia Ricciarelli che non esita a dire la sua alla concorrente Soleil Sorge: “Ti hanno tirato una trappola“, dice. Cosa è successo?

GF Vip: “Ti hanno tirato una trappola”, Katia Ricciarelli non ci sta e dice la sua

Ricorderemo tutti il bacio passionale scambiato nella notte fra Sabato 19 e Domenica 20 Febbraio, fra Delia Duran e Soleil Sorge nella casa del GF Vip. Come ben sapremo però, quella stessa notte c’è stato anche un duro confronto fra la stessa Soleil ed Alex Belli. Un confronto molto acceso che ha portato la concorrente ad esprimere all’attore di Centovetrine, quali fossero i suoi reali sentimenti nei suoi confronti. Un litigio molto acceso prende però piede, ed ahimè non si conclude molto bene.

Ebbene, dopo l’ennesimo sfogo di Soleil dopo il duro confronto con l’attore, è Katia Ricciarelli a voler dire la sua perché stanca di vedere Soleil in quelle condizioni dopo ogni confronto avuto con Belli. “Ti hanno tirato una trappola“, dice la Ricciarelli a Soleil.

Dopo l’ennesimo confronto sfociato in una lite, Soleil ammette di aver amato Alex. La giovane finisce in lacrime per aver ceduto alla sua debolezza ed aver ammesso quanto realmente aveva provato. “Ti hanno tirato una trappola e ci sei cascata come una perca cotta, meglio che lui non si avvicini più. Con me ha chiuso.” – decisa Katia Ricciarelli a voler prendere le difese dell’amica Soleil e tenta pertanto di allontanarlo mentre cerca di avvicinarsi a Soleil: “Vai vai, senza ritorno. Almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità”. La soprano, nel tentativo di prendere le parti di Soleil è stata quindi molto schietta e dura con il Belli. E voi cosa ne pensate?