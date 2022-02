Ha recitato al fianco di Kabir Bedi nella mitica serie tv ‘Sandokan’, ma che fine ha fatto oggi l’attrice? Clamorosa decisione.

Proprio in questi ultimi giorni, l’abbiamo visto nella casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando proprio di lui: Kabir Bedi! Giunto direttamente dall’India, l’attore è diventato uno dei nuovi concorrenti del famoso reality di canale 5.

Se si pensa a Kabir Bedi, si pensa immediatamente a Sandokan! E se si cita Sandokan, non possiamo fare a meno di fare riferimento anche a lei: La perla di Labuan! Giovanissima fanciulla, è stata la donna amata dalla mitica ‘Tigre della Malesia’. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei oggi? Appurato che, dopo l’incredibile successo riscontrato, il buon Bedi ha preso parte a tantissimi altri lavori di un certo calibro e, ad oggi, continua ad essere amatissimo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla bellissima Marianna! Anche voi ne eravate innamorati, vero? Come darvi torto! La sua dolcezza non è assolutamente passata inosservata! È proprio per questo motivo, quindi, che sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi la sua straordinaria interprete!

È stata l’attrice che ha recitato al fianco di Kabir Bedi in Sandokan: che cosa fa oggi?

Dimenticarla è davvero impossibile, diteci la verità! Stiamo parlando proprio della fantastica attrice ha recitato al fianco di Kabir Bedi in Sandokan. Giovanissima, ma davvero bellissima, l’attrice ha vestito i panni della splendida Marianna o meglio conosciuta anche col ‘soprannome’ di Perla di Labuhan. Sono trascorsi tantissimi anni da quel momento e l’attore indiano ha cavalcato l’onda del successo, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto lei?

Così come Kabir Bedi, anche la splendida Marianna ha cavalcato l’onda del successo dopo Sandokan. Non soltanto, infatti, l’attrice ha recitato ne ‘Il corsaro nero’, sempre accanto all’attore indiano, ma ha anche avuto la possibilità di continuare la sua carriera in altri magnifici successi. Ad oggi, però, cosa sappiamo esattamente su di lei? Che fine ha fatto oggi? Purtroppo, le notizie che abbiamo a disposizione sono davvero minime. E non sappiamo nemmeno come è diventata. Da quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che abbia completamente vita. E che, ad oggi, si stia dedicando allo sport. Ed, in particolare, al nuoto.

Siete rimasti sorpresi da questo ‘cambio di vita’?