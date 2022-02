Matrimonio a prima vista, Gianluca gela Giorgia: “Il lato estetico non è la cosa che mi ha colpito”

E’ partita l’ottava edizione di Matrimonio a prima vista. Abbiamo conosciuto le coppie formate dal team di esperti. Antonio e Giorgia, Gianluca e Giorgia e Mattia e Cristina hanno pronunciato il sì e si stanno adesso godendo il viaggio di nozze, in attesa di iniziare la convivenza.

Una delle coppie che più di tutte sta catturando l’attenzione dei telespettatori è quella formata da Gianluca e Giorgia. Fin dall’inizio non sembra essere nata una complicità. Anzi, tra gli sposi durante il pranzo ci sono state diverse frecciatine. Gianluca ha cercato più volte di punzecchiare la donna che ha risposto a tono. Nell’ultimo episodio andato in onda, li abbiamo visti partire per il viaggio di nozze. Ma la freddezza continua a persistere nonostante stiano cercando di venirsi incontro. Durante una cena, la conversazione si è aperta e Gianluca ha detto alla sposa che non è rimasto colpito dal lato estetico.

Gianluca e Giorgia sono una coppia di Matrimonio a prima vista dell’ottava edizione. Abbiamo fin da subito notato che tra i due non è nata una complicità. Quando si sono visti non sono rimasti particolarmente colpiti l’uno dall’altra.

L’uomo ha dato un voto a Giorgia, dicendo che da 1 a 10, per lui è 5. Ma anche la sposa non ha provato da subito un interesse a livello estetico. Sta di fatto che tra i due già durante il pranzo di nozze non sono mancate le frecciatine. Adesso sono in viaggio di nozze. Durante una cena, Gianluca, in riferimento al fatto che Giorgia pensi che spesso le persone non vanno oltre all’aspetto fisico, ha detto:

“Tu pensi che mi attiri per il tuo lato estetico? Per me non è così, stai serena, visto che è una cosa che ti turbava. Diciamo che il lato estetico per me è sempre stato importante, con te non è la cosa che mi ha colpito“. Antonio dietro le quinte ha poi detto che questa è una provocazione molto forte da dire ad una donna. L’ha espressa perchè aveva intuito che lei viveva la paura che lui la giudicasse solo per il alto estetico.

Ha poi aggiunto a lei: “Diciamo che se ti avessi incontrato in un bar non sei la persona che avrei guardato”. Giorgia non sembra aver preso bene queste parole.