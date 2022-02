Davvero pazzesco quello che è successo a Vite al Limite! La paziente dimagrisce quasi 100 kg: che colpo! Da restare davvero a bocca aperta!

È incredibilmente pazzesco quello che è successo a Vite al Limite nel corso della sua settima stagione! La paziente del dottor Nowzaradan è entrata a far parte della sua schiera dei pazienti con un peso davvero eccessivo e ne è uscita completamente diversa.

Leggi anche –> Grossa soddisfazione per il dottor Nowzaradan: dopo Vite al Limite è così, ma non immaginereste mai com’era prima

Con una storia alle spalle piuttosto drammatica, la paziente del dottor Nowzaradan ha lasciato tutti i telespettatori del programma con la bocca aperta. Non soltanto perché il suo passato, che aveva fortemente condizionato il suo presente, aveva determinato i suoi 298 kg, ma anche perché il risultato ottenuto grazie al dottor Nowzaradan è stato impressionante. Pensate, durante tutta la durata del programma, la donna dimagrita quasi 110 kg, battendo ogni tipo di record. Si può chiaramente comprendere, quindi, che il suo cambiamento è stato piuttosto choc. Ma scopriamo insieme come si è mostrata al cospetto del chirurgo iraniano dopo aver registrato i primi successi.

Leggi anche –> Pesava 274 kg prima di Vite al Limite: dopo è diventata un’altra persona, incredibile!

Vite al Limite, pazzesco! Record imbattibile: eccola, da non credere

Nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite, ne abbiamo viste di tutti i colori, ma quello che vi racconteremo tra qualche istante, è davvero pazzesco! Intenzionata a ritornare in forma sin dalla sua prima visita col dottor Nowzaradan, la trentottenne della Georgia è riuscita a dimagrire quasi 110 kg. Davvero impressionante, vero?

Leggi anche –> Ha sconvolto il pubblico di Vite al Limite: non crederete mai com’era prima, choc pazzesco

La protagonista di questo nostro articolo di oggi, è proprio lei: Holly Hager! Protagonista indiscussa della settima stagione di Vite al Limite, la trentottenne è partita da un massimo di 298 kg ad un minimo di 190 kg. Avete letto proprio bene, si: stiamo parlando di quasi 110 kg. Purtroppo, ad oggi, non sappiamo dirvi come sia diventata. Seppure presente su Instagram, l’ultimo post che ci mostra la sua trasformazione risale al 2017. Quello che, però, adesso vi proponiamo è come Holly si è presentata al dottor Nowzaradan qualche mese dopo la sua partecipazione al programma. Davvero impressionante:

Non c’è che dire: la trasformazione di Holly c’è stata e la foto in alto ce la mostra chiaramente. Ci auguriamo che adesso non abbia affatto abbandonato questa strada.