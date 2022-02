Tutti amano Matilde Gioli come attrice, ma avete mai visto sua sorella? Sui social spunta una foto: la loro somiglianza è piuttosto impressionante.

Attrice famosissima, Matilde Gioli vanta di un successo davvero impressionante. Attualmente sul piccolo schermo nei panni di Giulia Giordano nella serie televisiva Doc-nelle tue, la giovane interprete milanese vanta di una carriere davvero impressionante.

Nata a Milano il 2 Settembre del 1989, Matilde Gioli, di cui il vero cognome è Lojacono, inizia a cavalcare l’onda del successo a partire dal 2014. È proprio in quest’anno, infatti, che prende parte al film di Paolo Virzì ‘Il capitale umano’. E da inizio ad una carriera piuttosto impressionante. Da quel preciso momento, infatti, la vita della bella Matilde cambia radicalmente. E, ad oggi, è tra i volti più amati ed apprezzati dello spettacolo nostrano. Cosa sappiamo, però, del suo privato? Recentemente, come ricorderete, vi abbiamo parlato del suo fidanzato e del loro primo incontro piuttosto ‘particolare’, ma avete mai visto sua sorella? Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare diversi scatti delle due splendide ragazze insieme. Voi, però, l’avete mai vista? Ve la mostriamo immediatamente. Una cosa, però, ve la assicuriamo sin da subito: la loro somiglianza è impressionante.

Matilde Gioli, avete visto chi è sua sorella? Due gocce d’acqua

In attesa di poter vedere come proseguiranno le avventure di Giulia Giordano presso l’Ambrosiano di Milano, siamo andati a spulciare il suo profilo Instagram, sul quale è attivissima, e siamo riusciti a rintracciare un bel po’ di scatti che ce la mostrano nel suo ‘privato’.

Tra i tantissimi scatti che abbiamo rintracciato su Instagram, i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di soffermarsi su alcuni in compagnia di sua sorella. Seppure abbiamo pochissime informazioni in merito, abbiamo scoperto che la giovanissima ragazza si chiami Eugenia. E che da poco ha ultimato il suo percorso universitario. Voi, però, l’avete mai vista? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Una cosa, però, ci teniamo ad anticiparvela: la somiglianza tra sorelle è davvero impressionante. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Matilde Gioli e sua sorella Eugenia sono davvero splendide insieme, vero?