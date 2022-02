Ha una spa privata all’interno: la casa di Gwyneth Paltrow vi lascerà a bocca aperta

La casa di Gwyneth Paltrow vi lascerà a bocca aperta: ha una spa all’interno, una piscina e tanto spazio verde.

Gwyneth Kate Paltrow è una donna di successo. E’ un’attrice molto amata ed è un’imprenditrice affermata. Esordisce sullo schermo a soli diciannove anni in Shout del 1991, dove recita al fianco di John Travolta, a cui seguono altri film in cui ha però ruoli secondari. Si è aggiudicata un Premio Oscar e un Golden Globe come migliore attrice per il film Shakespeare in Love nel 1999.

Ottiene il successo con il suo primo ruolo da protagonista nel film Emma, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jane Austen. Ha recitato al fianco di importanti attori e lei stessa è oggi una delle star del cinema più amate. Ma alla carriera di attrice ha affiancato anche quella di imprenditrice grazie alla sua azienda Goop incentrata sul benessere della persona.

Quando non lavora trascorre il tempo tra famiglia e relax e il posto giusto è sicuramente la sua dimora. Di recente, Paltrow ha mostrato sui social alcuni scatti della casa in cui vive, dopo aver fatto alcuni cambiamenti.

La casa di Gwyneth Paltrow vi lascerà a bocca aperta: piscina, tanto verde e una spa privata

Ma Gwyneth come sopra accennato è anche un’imprenditrice e ha dato vita ad un’azienda incentrata sul benessere della persona. Di recente la famosa attrice ha completato i lavori nella sua nuova casa di Santa Barabara in California e ha aperto le porte della sua dimora alla rivista Architectural Diges.

La sua villa è immersa nel verde, ha una grande piscina, molte stanze, una camera da pranzo con parquet e parati che portano in scena una sorta di bosco, poi c’è una cucina, tre bagni e una spa privata.

Nel salone c’è una sorta di banco bar, le sedie e i colori sono molto chiari e ci sono delle vetrate che fanno entrare una luce molto forte.

L’arredamento ha sfumature dal bianco al nero, i lampadari sono particolari e collegati tra di loro. L’attrice per la sua casa ha scelto con cura i dettagli, rendendo l’atmosfera ancora più accogliente.