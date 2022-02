È proprio lei la voce della canzone ‘Le tagliatella di nonna Pina’, ma che fine ha fatto oggi? Com’è cambiata la sua vita dopo la vittoria allo Zecchino d’oro.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei e della sua dolcissima voce! Stiamo parlando proprio di Ottavia Dorrucci, vincitrice dello Zecchino d’Oro nel 2003. E voce della mitica ‘Le tagliatelle di nonna Pina’. Quanti di voi l’hanno cantata, anche solo una volta? Decisamente tantissimi di voi!

Lo Zecchino D’oro è un famosissimo evento che va in onda sul piccolo schermo nostrano a partire dal 1959. È proprio in quest’anno che, per la prima volta in assoluto, la piccola Giusi Guarcilena sale sul palco. E con la canzone ‘Quartetto’ si aggiudica la vittoria. Da quel momento, si sono alternate tantissime edizioni. E tantissime canzoni. Tra queste, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: la piccola Ottavia Dorrucci. Con un viso più che vispo e una voce dolcissima, Ottavia ha cantato la canzone ‘Le tagliatella di nonna Pina’ e non soltanto si è guadagnato il primo posto, ma la sua voce è stata anche utilizzata come colonna sonora di tantissimi programmi. Ad oggi, però, cosa fa? E com’è cambiata? Scopriamolo!

Ha cantato ‘Le tagliatella di nonna Pina’, ma cosa fa oggi?

Correva esattamente l’anno 2003 quando, davvero piccolissima e dolcissima, Ottavia Dorrucci si esibiva sul palco dello Zecchino D’Oro. E conquistava tutti con la canzone ‘Le tagliatelle di nonna Pina’. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 18 anni, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi e, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Ci pensiamo immediatamente.

Siamo riusciti a rintracciare la giovane Ottavia su Facebook. Ed abbiamo scoperto che la sua vita, dopo la vittoria allo Zecchino D’Oro, non è affatto cambiata! Lei, ovviamente, è cresciuta. E continua ad essere bellissima. Quello che, però, è rimasta identica è anche la sua passione per la musica. Da quanto si legge, infatti, Ottavia ha studiato pianoforte al conservatorio di Bologna. Ed ancora adesso, infine, continua a studiare presso quello di Adria. Ma non solo. Anche il suo curriculum scolastico non è affatto da meno. Ad oggi, sembrerebbe che studi presso l’università di Copenhagen.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?