Uomini e Donne, assente in puntata: l’anticipazione fa tremare i fan della trasmissione di Canale 5.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv. State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Come tutti sanno, tra la registrazione delle puntate e la messa in onda in tv trascorrono diversi giorni, ma se siete curiosi di sapere in anteprima cosa accadrà siete nel posto giusto!

Nella registrazione che si è tenuta ieri, una delle protagoniste assolute degli ultimi mesi era assente in studio. Cosa sta accadendo? Cerchiamo di scoprire di più!

Uomini e Donne, ancora assente in puntata: cosa accadrà nelle prossime puntate

I colpi di scena, nello studio di Uomini e Donne, non mancano mai. Sia per quanto riguarda il trono Classico che quello Over. Nella giornata di ieri c’è stata una nuova registrazione della trasmissione e, dalle prima anticipazioni trapelate sul web, ci sarà ancora una clamorosa assenza. Di chi parliamo?

Di Federica Aversano, la corteggiatrice di Matteo Ranieri. I due hanno discusso un bel po’ nelle ultime puntate e lei è stata assente per via della febbre in alcune registrazioni. Secondo quando riporta Uomini e Donne Classico e Over, la corteggiatrice era nuovamente assente anche nella registrazione che si è tenuta ieri! A questo punto i fan si chiedono: la corteggiatrice avrà abbandonato definitivamente la trasmissione? Nel frattempo, però, Matteo ha iniziato a conoscere nuove pretendenti, arrivate in trasmissione proprio per lui. Come finirà il suo percorso sul trono?

In molti sperano che sia proprio Federica la scelta del tronista, ma bisognerà attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità.

Il percorso sul trono di Luca

Al fianco di Matteo, per quanto riguarda il trono classico, c’è Luca Salatino. Dopo il ‘no’ ricevuto dalla tronista Roberta, l’ex corteggiatore è tornato in studio nel ruolo di tronista. Al momento sta conoscendo diverse donne e, in particolare, si sta concentrando su Soraia e Lilli. Una delle due riuscirà a rubare il suo cuore? Non non possiamo che augurarci che per entrambi i tronisti ci sarà una meravigliosa scelta con gli iconici petali rossi!