Uomini e Donne, svelano così il sesso del bebè: la gioia è incontenibile

Uomini e Donne, svelano il sesso del bebè: la gioia della coppia è incontenibile! Lo hanno scoperto così, il momento è davvero emozionante

L’abbiamo conosciuta ad Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice. L’abbiamo vista negli studi Mediaset fino ad un anno fa, poi qualcosa è cambiato.

L’ex corteggiatrice cambia vita e trova l’amore lontano dalle telecamere. Un amore che ad oggi si consolida sempre di più, perché insieme hanno annunciato la splendida notizia: aspettano un figlio! E ne svelano così il sesso!

L’emozionante video social colleziona in pochi istanti migliaia di cuoricini e congratulazioni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne svela così il sesso del futuro bebè. Solamente circa 10 giorni fa aveva dato al mondo la bellissima notizia di essere in dolce attesa.. Ed oggi, ci emoziona ancora con un’altra splendida sorpresa!

LEGGI ANCHE >> Vladimir Luxuria ha deciso di non continuare la ‘transizione’: ecco il motivo

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ed il suo compagno svelano così il sesso del bebè: la gioia è incontenibile

Ci eravamo fermati proprio qui. Il 14 Febbraio l’ex corteggiatrice che abbiamo conosciuto ad Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo ed il suo compagno Moreno Casamassima hanno dato insieme il bellissimo annuncio: “Noi due diventeremo tre“. Dopo l’esperienza ad Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha trovato l’amore insieme a Moreno Casamassima. I due prima di diventare oggi una fantastica coppia, erano già amici. Si conoscevano bene e quell’amicizia è diventata una grande intesa e si è sempre trasformata in qualcosa di più. Fino a diventare un amore così grande da condividere insieme la gioia più grande, quella di avere un figlio.

Qualche ora fa, con un emozionante post pubblicato nella sua pagina Instagram, Cecilia Zagarrigo insieme al suo compagno, condivide al mondo un’altra splendida notizia, facendo sapere con un bellissimo video il sesso del bebè.

LEGGI ANCHE >> E’ incinta! Aspetta il suo terzo figlio: fantastico annuncio della coppia

LEGGI ANCHE >> “E’ stato un colpo basso”: a Verissimo racconta il suo periodo triste

A pensare a tutto ci ha pensato un’ex tronista che Cecilia ha conosciuto proprio durante la sua esperienza ad Uomini e Donne e con la quale ha oggi una splendida amicizia, Giovanna Abate, alla quale dedica un ringraziamento particolare per aver reso speciale un momento così unico e totalmente inaspettato. E’ lei ad organizzare il tutto nei minimi dettagli per la sua amica che di ritorno a casa insieme al suo compagno viene accolta con la bellissima sorpresa. Il video pubblicato sui social è subito virale.

L’emozione è fortissima, Cecilia e Moreno non vedono l’ora di conoscere il sesso del bebè. E così, una pioggia di coriandoli rosa rivela alla bellissima coppia che aspettano una bambina. I due non reggono all’emozione, Cecilia cade in terra, non contiene la gioia e Moreno come la sua compagna, resta incredulo! La gioia per la coppia è incontenibile! Fiocco rosa in casa Zagarrigo-Casamassima: “Non potevo chiedere altro“, scrive Cecilia nella didascalia del post. Un momento dolcissimo che resterà per sempre nel suo cuore!