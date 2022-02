Amici 21, eliminazioni shock e fiumi di lacrime: poi il colpo di scena

Eliminazioni improvvise ad Amici 21 in seguito alla decisione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: poi accade qualcosa di inaspettato.

Durissimo colpo per LDA, Calma, Aisha, Crytical, Nunzio, Leonardo e Christian: chiamati dalla Celentano e da Zerbi i sette allievi di Amici 21 hanno dovuto esibirsi in una gara sottoponendosi al giudizio di un giudice esterno; l’ultimo cantante e l’ultimo ballerino in classifica sarebbero tornati a casa.

I due insegnanti del talent hanno voluto in questo modo dare loro un segnale forte: è fondamentale impegnarsi con costanza e dedizione anche in casetta sfruttando al massimo il tempo non trascorso in sala prove.

Questa decisione ha scatenato reazioni disperate in alcuni dei ragazzi, soprattutto in Crytical e Christian, che tra le lacrime hanno sostenuto con fermezza di essersi sempre impegnati tanto per restare nella scuola.

Per quanto riguarda il canto, a risultare ultimo in classifica è stato Calma, mentre nel ballo Crytical è riuscito a salvarsi e ultimi, a pari merito, sono stati Christian e Nunzio.

Amici 21, la decisione di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sulle eliminazioni

Messi i ragazzi al corrente del verdetto, la produzione ha chiesto loro di recarsi in palestra. “Andiamo a casa senza onore”, ha detto Calma. “Non lo accetto. Mi sono fatto tre anni di casting per cazz..re, secondo loro?”, si è sfogato Christian.

Entrati in palestra, Rudy e Alessandra hanno fatto un discorso molto serio. Il primo a prendere la parola è stato Zerbi: “Allora ragazzi, quando qualcuno tiene veramente a un posto fa di tutto per tenerselo. Nel di tutto c’è l’impegno, c’è il prendersi anche le cose che magari non sono comandate ma la volontà, la voglia. Ogni minuto, ogni secondo della vostra permanenza doveva essere sfruttato in quel modo”.

La prof di danza ha aggiunto: “Spero che questa situazione vi abbia fatto capire il valore delle cose che avete. Che nel nostro lavoro sono impegno e dedizione. Se nel nostro lavoro è dieci allora non è dieci, è mille. Bisogna essere determinati”.

Quando Calma ha si è detto pronto ad accettare il suo errore e che tornando indietro avrebbe agito in modo diverso, il docente di canto ha chiesto a tutti e tre se, potendo tornare indietro, modificherebbero la loro condotta. Sentendosi rispondere di sì, Rudy ha finalmente comunicato loro che non sarebbero stati eliminati: “Questo significa che qualcosa avete imparato. E per questo qualcosa tornatevene in casetta, tutti e tre”.

Insomma, un momento davvero difficile per i ragazzi che, certamente, da questa esperienza avranno tratto insegnamenti preziosi.