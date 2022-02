Sabato 26 Febbraio andrà in onda una nuova puntata di C’è posta per te, le anticipazioni: ci sarà la leggenda del calcio italiano.

Era il momento che più aspettavamo di questo inizio weekend. E, finalmente, è arrivato. A partire dalle ore 21:30 di questa sera, Sabato 26 Febbraio, andrà in onda una nuova puntata di C’è posta per te.

A distanza di sette giorni dalla messa in onda dell’ultima puntata di C’è posta per te, che ha visto alternarsi tantissime storie emozionanti, ma anche incredibili sorprese, Maria De Filippi sarà al timone di un nuovo appuntamento piuttosto imperdibile. Come al solito, la padrone di casa sarà la voce di commoventi storie e protagonista di numerose riappacificazioni. Quello che, però, non possiamo fare a meno di anticiparvi sono gli ospiti che entreranno nello studio televisivo. Una settimana fa, come ricorderete, ci sono stati Pio ed Amedeo, che insieme a Salvatore Esposito e Pasquale Iannuzzi hanno reso uniche e speciali le sue prime battute, e Lorenzo Insigne. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quali sono le anticipazioni della puntata di questa sera?

C’è posta per te del 26 Febbraio, le anticipazioni: chi ci sarà stasera in studio

Se anche voi avete intenzione di trascorrere un Sabato sera all’insegna delle emozioni, vi consigliamo di non perdere assolutamente la puntata di Sabato 26 Febbraio di C’è posta per te. Ricco di storie emozionanti, lettere e sorprese, questo nuovo appuntamento con il people show di Maria De Filippi è pronto a confermarsi il protagonista indiscusso di questo inizio weekend. Al momento, come detto in più occasioni, non sappiamo quali sono le storie che si alterneranno nello studio televisivo di Canale 5, quello che possiamo svelarvi sono i suoi ospiti.

Grandi sorprese nello studio televisivo di C’è posta per te: stasera, infatti, ritornerà una vera e propria leggende dal calcio italiano. Stiamo parlando proprio di lui: Francesco Totti. Ma non solo. L’ex capitano giallorosso, infatti, non sarà l’unico ospite della serata. Ad affiancarlo, infatti, ci sarà proprio lui: Raoul Bova! Insomma, cosa vogliamo di più dalla vita?

Se questi sono i presupposti, immaginiamo che la puntata di questa sera di C’è posta per te sarà davvero impressionante. Noi non vediamo l’ora di emozionarci, voi?