Sembrano sorelle, avete mai visto la mamma di Michelle Hunziker? Eccola, meravigliosa proprio come la figlia.

Lei non ha bisogno di presentazioni, è una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. E lo dimostra il grande successo ottenuto dal suo one woman show, andato in onda per due mercoledì sera. Parliamo di lei, Michelle Hunziker, che proprio durante la trasmissione dedicata a lei, ha vissuto un momento toccante con la sua mamma. L’avete mai vista?

Resterete incantati dalla somiglianza e dalla straordinaria bellezza di mamma Ineke, una bellezza che senza dubbio Michelle ha ereditato. Guardiamola insieme.

Michelle Hunziker, avete mai visto sua mamma? Resterete incantati

Un rapporto speciale, quello tra Michelle Hunziker e la mamma Ineke. Un rapporto che, purtroppo, ha subito una battura d’arresto quando Michelle è entrata a far parte di una setta, che la obbligava ad allontanarsi dalle persone a lei care. Un periodo durissimo per Ineke, che ha raccontato il dolore di quel momento nella seconda puntata di Michelle Impossible, in onda lo scorso mercoledì. Dopo la sofferenza, però, la più grande delle gioie: mamma e figlia si sono ritrovate e, oggi, sono più unite che mai.

E mamma Ineke è apparsa sul palco dello show più bella che mai, con i suoi quasi 80 anni portati alla grande. Originaria dell’Olanda, Ineke si trasferì in Svizzera proprio per amore di Rodolfo Hunziker, papà di Michelle e di Harold: il loro matrimonio è finito dopo 27 anni. Curiosi di vedere tutta la bellezza e l’eleganza di mamma Ineke? Eccola:

Eh si, da restare senza fiato! Michelle e mamma Ineke sono due gocce d’acqua e, sul palco di Michelle Impossible, hanno ricordato a tutti quanto la famiglia sia al primo posto: “Nessuno vuole sentire il dolore della propria mamma, ma va affrontato. Noi però adesso abbiamo superato tutto alla grande. L’unico che messaggio che possiamo dare con la nostra storia è perdonate, vogliatevi bene, perché i genitori e la famiglia sono davvero la cosa più importante al mondo”.