“Bambino in arrivo quest’estate”: l’amatissimo attore di Beautiful diventerà papà bis; l’annuncio sui social è dolcissimo.

“Bambino in arrivo quest’estate! Felicissimo di condividere finalmente la notizia!”. Con queste parole, uno dei protagonisti di Beautiful ha annunciato che sta per diventare papà per la seconda volta. Parole che ha allegato a degli scatti dolcissimi, in cui si mostra con la sua compagna, con pancione in vista, e la loro primogenita.

Una notizia meravigliosa, che ha fatto impazzire fan, amici e colleghi della coppia: il post ha ottenuto una valanga di likes e commenti, tutti ricchi di congratulazioni per i futuri genitori. Scopriamo tutti i dettagli!

LEGGI ANCHE—-> È incinta! L’attrice e il suo compagno pronti a diventare mamma e papà: una miriade di cuoricini per i futuri genitori

L’amatissimo attore di Beautiful sarà papà per la seconda volta: in arrivo un maschietto, l’annuncio

Tanner Novlan sta per diventare di nuovo papà! I fan di Beautiful lo conoscono benissimo: si tratta del dottor Finn, attualmente legato a Steffy Forrester. Con un post condiviso sui social, l’attore ha annunciato la splendida notizia, rivelando anche il sesso del bebé: sarà un maschietto! Si tratta del secondo figlio per Tanner e Kayla Ewell, anche lei attrice, che abbiamo visto in Beautiful nel ruolo di Caitlin Ramirez nel 2004: la loro primogenita, Poppy, è nata nel 2019.

I due attori hanno ufficializzato la loro storia nel 2015 e si sono sposati a settembre dello stesso anno. Da lì sono inseparabili…anche sul set! Oltre che in Beautiful, dove Kayla ha svolto il ruolo di controfigura di Steffy, nel 2020 sono apparsi nella serie Roswell, nel ruolo di Nora Truman e Gregory Manes.

LEGGI ANCHE —->Era il 1994 ed era soltanto una bambina, oggi è una voce amatissima: la riconoscete?

Non possiamo che unirci a tutti coloro che hanno invaso il post della coppia con likes, cuoricini e commenti: tanti auguri di cuore ai futuri papà!

Anticipazioni Beautiful, Finn diventa papà?

E, a proposito di paternità, anche per Finn sta arrivando un colpo di scena incredibile. Nelle puntate in onda in Italia, a breve, si scoprirà che Steffy è incinta. Tutto bellissimo, se non fosse che la Forrester ha trascorso una notte d’amore col suo ex, Liam Spencer. Chi sarà il padre del bambino, Liam o Finn? Preparatevi a sorprese inaspetatte!