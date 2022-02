Joyce Del Viscovo è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan a Vite al Limite, ma che fine ha fatto oggi? Storia drammatica!

In molti si ricorderanno di lei. Stiamo parlando proprio di Joyce Del Viscovo, paziente del dottor Nowzaradan nel corso dell’ottava stagione di Vite al Limite. Entrata a far parte della clinica di Houston con un disperato bisogno di ritornare in forma, la donna ha dato filo da torcere al chirurgo iraniano.

Leggi anche –> Pesava 274 kg prima di Vite al Limite: dopo è diventata un’altra persona, incredibile!

Al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, Joyce Del Viscovo aveva 44 anni. E pesava ben 344 kg. Come avrà fatto, vi starete chiedendo? Beh, come la maggior parte delle storie che vi abbiamo raccontato, anche la donna del Kansas aveva una storia traumatica alle spalle. Con sua madre, infatti, la Del Viscovo non aveva mai avuto un rapporto ‘normale’. E questo, oltre a farla soffrire terribilmente, determinava la sua ricerca di conforto nel cibo. Soltanto questo, infatti, era diventata fonte di piacere e di sostegno. Giunta all’età di 44 anni e consapevole di essere rinchiusa in casa da circa 3 anni per la sua impossibilità a muoversi, Joyce ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Scopriamo insieme che fine ha fatto e cosa sappiamo adesso su di lei oggi.

Leggi anche –> Ha sconvolto il pubblico di Vite al Limite: non crederete mai com’era prima, choc pazzesco

Che fine ha fatto Joyce Del Viscovo di Vite al Limite?

Tra le tantissime pazienti che si sono alternate a Vite al Limite, Joyce Del Viscovo è tra coloro che, ancora oggi, viene ricordata dal pubblico del programma. Sul web, infatti, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto. Prima di scoprirlo, però, ripercorriamo insieme la sua storia. E il suo percorso in clinica.

Leggi anche –> Pazzesco a Vite al Limite! Dimagrisce quasi 110 kg: eccola, da restare a bocca aperta

Seppure fortemente intenzionata a riappropriarsi della sua vita, Joyce Del Viscovo non ha affatto mantenuto le sue promesse. E, dimagrita 62 kg, ha scelto di non proseguire più la sua dieta. E di abbandonare il programma. Un grossissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché fino a quel momento la donna aveva ottenuto dei buoni risultati. Tuttavia, il cibo per lei continuava ad essere indispensabile. E lei, purtroppo, non voleva assolutamente rinunciarci.

Non sappiamo nulla di lei oggi. Assente dai social, Joyce Del Visco è completamente sparita dai radar.