Michelle Hunziker, svelato il suo segreto di bellezza: ecco come fa la bellissima showgirl ha mantenersi sempre in splendida forma!

Un personaggio televisivo che non ha bisogno di presentazioni. Michelle Hunziker è una delle showgirl più amate di sempre.

La stiamo seguendo alla conduzione del nuovo show in onda il Mercoledì su Canale 5, Michelle Impossible, e non possiamo fare a meno di emozionarci insieme a lei ed ai suoi ospiti in studio. Non solo seguitissima sul piccolo schermo. Michelle Hunziker ha un vastissimo pubblico anche sui social, in particolare su Instagram dove ama mostrarsi nel suo quotidiano. C’è una cosa che ai follower della showgirl proprio non sfugge, passa il tempo e la bellezza di Michelle Hunziker non svanisce. Ma come fa? Qual è il segreto di bellezza di Michelle Hunziker? Scopriamolo insieme.

Il segreto di bellezza di Michelle Hunziker, come fa ad essere sempre in splendida forma

Dal suo primo esordio televisivo ad oggi possiamo dirlo, Michelle Hunziker è davvero bellissima. Come fa a prendersi cura di sé? Ecco svelato il suo segreto di bellezza: è così che Michelle Hunziker ama tenersi sempre in forma!

La bellissima conduttrice non ha mai fatto segreto del fatto che fosse grande amante dello sport, di tutte le discipline sportive. Proprio dal suo profilo Instagram possiamo infatti vedere a quali sport la showgirl ama dedicarsi. Fra questi ultimamente, sappiamo che Michelle Hunziker negli ultimi tempi si è avvicinata in particolar modo alle arti marziali. Disciplina che ha scoperto ed ha cominciato ad apprezzare pare proprio grazie al suo ex compagno ed oggi grande amico, Eros Ramazzotti. Ma non è finita qui.

Come abbiamo detto Michelle è una vera sportiva, ed abbiamo potuto vederla in diverse occasioni in tenuta sportiva a sollevare pesi, allenarsi a casa durante i periodi di lock down. Di fatti sul suo profilo social possiamo scorgere una vera e propria ‘rubrica’, ‘IRON CIAPET’ in cui insieme ai coach Marco e Costanza mostrava live il proprio allenamento. Insomma, tanto sano e buon movimento fanno parte della vita della Hunziker. Allo sport la conduttrice associa ovviamente un’alimentazione sana, povera di ‘zuccheri complessi’. Insomma, tanta disciplina, sano movimento, buona alimentazione ed un grande amore per se stessa!