Spunta uno scatto di Francesco Totti da giovanissimo: “Il mio esordio in Serie A”, com’è cambiato negli anni l’ex giallorosso.

Ci sarà proprio lui stasera a C’è posta per te: il mitico Francesco Totti! Oltre a Raoul Bova, l’ex capitano giallorosso sarà ospite della puntata di Sabato 26 Febbraio, ma soprattutto sarà il regalo speciale di una storia davvero emozionante.

Seppure abbia appeso le scarpette al chiodo da diverso tempo, Francesco Totti continua ad essere una delle vere e proprie leggende del calcio. Esordito in questo mondo quando era soltanto un ragazzino, il simpaticissimo romano si è facilmente fatto notare. E, in men che non si dica, è divenuto uno dei volti più amati dello sport italiano. A proposito dei suoi esordi, ma voi l’avete mai visto da giovanissimo? Sul suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto risalente proprio al suo debutto in Serie A. Proprio nel 1993, il buon Totti esordiva nel campionato nostrano, ma com’era in quegli anni? Spunta una vecchia foto: com’è cambiato in tutto questo tempo!

Francesco Totti da giovanissimo: lo scatto del passato, com’è cambiato

Seppure non sia molto attivo sul suo canale Instagram, Francesco Totti – diverso tempo fa – ha voluto rivivere coi suoi sostenitori il momento del suo esordio in Serie A. Era esattamente il 1993, come dicevamo precedentemente, e Francesco Totti – appena diciassettenne – si faceva conoscere da tutti gli amanti dello sport con la prima maglia della Roma, incantando tutti con le sue ‘diavolerie’ in campo. Da quel momento, sono trascorsi poco meno di 30 anni e, nonostante il suo addio al calcio, Totti continua ad essere leggenda, siete curiosi di vedere com’era in quegli anni?

A mostrare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. In uno scatto social condiviso il 10 Maggio del 2017, Francesco Totti si è mostrato da giovanissimo. “24 anni fa l’esordio in Serie A… ero proprio un ragazzetto sbarbato!”, ha scritto l’ex capitano giallorosso a corredo di questo scatto del passato. Siete curiosi di vedere anche voi com’è cambiato nel tempo? Eccolo qui:

Insomma, al di là della barba, che qui era completamente assente, Francesco Totti è completamente identico al passato. Avete notato anche voi?