GF Vip, Jessica e Barù sempre più vicini: cosa è successo nelle ultime ore nella casa più spiata della tv.

Manca sempre meno alla finalissima del Grande Fratello Vip. Si tratta dell’edizione più lunga di sempre del reality show di Canale 5, che terminerà lunedì 14 marzo 2022. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere! Quel che è certo è che in casa in molti hanno trovato l’amore…

Da Lulù e Manuel a Gianmaria e Federica, fino a Sophie e Alessandro: sono davvero tante le coppie nate nella casa nel corso di questi mesi. Nelle ultime settimane, però, c’è un’altra “coppia-non coppia” che sta attirando l’attenzione dei fan, quella formata da Jessica Selassié e Barù. Sapete cosa è successo nelle scorse ore?

Jessica e Barù sempre più vicini nella casa del GF Vip: nascerà una nuova coppia?

Un rapporto altalenante, quello tra Jessica Selassié e Barù nella casa del GF Vip. Inizialmente, il nipote di Costantino della Gherardesca ha specificato di non avere interesse nei confronti della principessa, vedendola come una semplice amica. Negli ultimi giorni, però, i due si sono avvicinati sempre di più e anche lui cerca molto spesso la Selassié nel corso delle giornate.

Nelle scorse ore, i due si sono punzecchiati e, ad un certo punto, Barù, scherzando, dice a Jessica di non parlargli più. Dopo poco, però, corre ad abbracciarla e si scambiano dolci coccole sul divano:

Un momento emozionante per i tantissimi fan del “Jerù”, nome con cui si riferiscono alla coppia. Nascerà qualcosa di più importante tra i due concorrenti o si tratta di semplice amicizia? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire tutte le novità! La prossima puntata in prima serata ci sarà lunedì, con una nuova eliminazione: chi lascerà definitivamente la casa tra Miriana Trevisan, Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno?