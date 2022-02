Oggigiorno conosciamo benissimo Giulia Salemi, ma com’era prima di diventare famosa? Spunta una sua vecchia foto: com’è cambiata.

È proprio Giulia Salemi è una delle influencer più amate di Instagram! Attualmente su tutti i schermi italiani col ‘GF Vip Party’, la splendida modella ne ha fatta di strada dai suoi esordi!

Entrata a far parte di questo mondo proprio con indosso le vesti da modella, Giulia Salemi ha saputo facilmente conquistare l’attenzione su di sé. E, in men che non si dica, cavalcare l’onda del successo. Recentemente al timone di un programma tutto suo, la giovane ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per sfondare ancora di più in questo mondo. Vi siete mai chiesti, però, com’era prima di diventare famosa? Sul suo canale social ufficiale, ma anche in tutte le sue apparizioni televisive, Giulia Salemi è solita catturare tutti anche per la sua incredibile bellezza, ma com’era prima che sfondasse nel mondo dello spettacolo? A darcene ampia risposta è sua madre Fariba sul suo canale social ufficiale.

Oggi è così, ma com’era Giulia Salemi prima di diventare famosa?

Che Giulia Salemi e sua madre Fariba abbiano un rapporto splendido, è noto a tutti! Sia quando l’influencer è stata nella casa del GF Vip che quando, invece, sua madre è stata a L’Isola dei Famosi, si sono supportate a vicenda. Ed hanno dimostrato a tutto il pubblico italiano quanto il loro legame sia davvero indissolubile. A darcene ancora di più la conferma, però, è proprio la splendida Tehrani sul suo canale social ufficiale.

Attivissima su Instagram, Fariba è solita condividere anche scatti di sua figlia del passato. È proprio per questo motivo che, spulciandolo per bene, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di quando Giulia Salemi non era ancora famosa. Ebbene. Vi siete mai chiesti come sia stata prima di cavalcare l’onda del successo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Eccola, Giulia Salemi prima di diventare famosa! Non sappiamo quanti anni siano passati e né tantomeno quanti ne abbia in questa foto. Quello che, però, non si può fare a meno di notare è che qui l’influencer è davvero piccolissima, ma sempre splendida. Siete d’accordo?