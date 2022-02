Margherita Mazzucco è ‘Lenù’ ne L’Amica Geniale, forse in molti ancora non conoscete questo retroscena: è così che ha avuto la parte

L’Amica Geniale è sicuramente la Fiction che in questo periodo ci sta tenendo incollati allo schermo. Mancano poche ore, e domani sera sarà trasmessa in onda l’ultima puntata della terza ed ultima stagione della fiction che racconta la storia narrata all’interno dell’omonimo romanzo della scrittrice Elena Ferrante. Le due protagoniste alle quali ci siamo particolarmente affezionati, Lila e Lenù in questa terza stagione prendono strade molto diverse, affrontano l’età adulta e tutte le responsabilità che ne consegue. E’ il personaggio di Elena che in particolare viene ad evolversi. In questa terza stagione dopo aver pubblicato il suo primo libro, Elena diventa moglie, madre e cerca di sfuggire a tutti i costi da quel suo mondo di origine.

Dietro il personaggio di Elena c’è lei, Margherita Mazzucco. Abbiamo sicuramente potuto apprezzare, ed anzi amare l’interpretazione di un personaggio così complesso, per cui potremmo sicuramente sperare di rivederla ancora sul piccolo e magari sul grande schermo. Margherita Mazzucco ha oggi 18 anni, e come sappiamo fa parte del cast della nota fiction dal 2020. Sapete in realtà come ha fatto Margherita Mazzucco ad ottenere la parte di Lenù? In pochi forse conosceranno questo retroscena!

Margherita Mazzucco, ‘Elena/Lenù’ ne L’Amica Geniale: il retroscena che pochi conoscono

Il suo personaggio è la voce narrante della storia, ed è un personaggio al quale ci siamo legati nel corso del tempo. Ora che siamo giunti all’ultima puntata, ci chiediamo tutti come andrà a finire, aspettiamo trepidanti il gran finale. Ma facciamo un passo indietro Come ha fatto Margherita Mazzucco ad ottenere la parte di Lenù? In pochi conosceranno questo retroscena.

Aveva appena 16 quando Margherita Mazzucco ha ottenuto la parte di ‘Elena’ nella fiction L’Amica Geniale. Pensate un po’, il suo provino avviene per caso, anzi.. Per gioco. In un’intervista rilasciata per ‘Il Mattino’, Margherita Mazzucco racconta: “Vennero a scuola, al Genovesi, a dirci che stavano facendo i casting per L’amica Geniale”. E così, Margherita ed altre sue amiche di scuola, fecero il provino. Quasi per gioco, come lei stessa racconta: “Per rompere un po’ la monotonia quotidiana“. Margherita ha raccontato di non aver mai fatto un casting prima d’ora, per cui non sapeva come avrebbe dovuto comportarsi, né cosa avrebbe dovuto fare. Era inoltre convinta di non aver interessato il regista, ed invece come ben sappiamo, tutto è filato liscio. Margherita Mazzucco, dopo un provino provato per gioco ha scoperto la passione per la recitazione! Una nuova giovane promessa del cinema? Margherita fa sapere: “Vedremo cosa mi riserverà il futuro“.