Ospite a ‘Michelle Impossible’, Ambra Angiolini racconta un retroscena che lascia tutti senza parole: “Mi diceva che dovevo dimagrire”

Nell’ultima puntata di ‘Michelle Impossible‘ andata in onda questo Mercoledì 23 Febbraio, ospite della serata non è stata solo Mamma Ineke, ma abbiamo avuto il piacere di vedere la bellissima Ambra Angiolini. Le due attrici e conduttrici hanno riempito il palcoscenico aprendo una parentesi piuttosto ampia su quelli che ad oggi riconoscono ed accettano come ‘errori’, come gli ‘sbagli’ che hanno compiuto nel corso degli anni che le hanno portate però ad essere oggi due grandi donne.

Come Michelle Hunziker, Ambra Angiolini vien fuori da un periodo particolare della sua vita. Lo scorso anno l’attrice ha affrontato la separazione da Massimiliano Allegri. I due si sono detti addio. Durante la serata, le due conduttrici affrontano un tema molto particolare, molto emozionante che immediatamente diventa virale. Ambra Angiolini si lascia andare al racconto di un retroscena drammatico: “Mi diceva che dovevo dimagrire“, parole forti che immediatamente risuonano nella mente, che lasciano senza parole.

Ambra Angiolini: “Mi diceva che dovevo dimagrire”, il retroscena che nessuno conosce

Sul palcoscenico di ‘Michelle Impossible’, Ambra Angiolini e Michelle Hunziker sono state le protagoniste indiscusse della serata. Le due aprono un ‘botta e risposta’ degno di applauso! “Mi diceva che ero grassa“: il terribile retroscena raccontato da Ambra Angiolini.

Michelle Hunziker: “Quando iniziai a lavorare un agente del mondo dello spettacolo mi rifiutò dicendo che avevo il polpaccio troppo grosso. Oggi ho capito che non avevo sbagliato lavoro, ma avevo sbagliato persona.”

Ambra Angiolini: “Ho fatto per la prima volta l’amore con l’uomo sbagliato, mi diceva che per vederlo dovevo dimagrire. Ho iniziato a vomitare, così sono diventata bulimica” – racconta l’attrice. Ed aggiunge, essendo oggi arrivata ad una consapevolezza ben diversa: “Oggi vomito ancora, le persone sbagliate fuori dalla mia vita”

E va avanti incalzante il discorso sugli sbagli che ha visto protagoniste le due splendide conduttrici. Il momento è molto emozionante. Le due donne affrontano un discorso il cui tentativo è quello di sensibilizzare e ‘promuovere’ l’accettazione e l’amore per sé stesse, un invito in particolare rivolto alle donne perché non si commettano più quegli ‘sbagli’, perché nessuno più possa farci sentire ‘sbagliate’.