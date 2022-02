Nuovo cambio look per Arisa: ha completamente stravolto il suo aspetto, pioggia di likes per lei sui social.

Ebbene sì, l’ha fatto ancora! Arisa ci ha abituato ai suoi continui ‘colpi di testa’ e, proprio nelle scorse ore, la cantante ha mostrato a tutti il suo ultimo cambio look. Di acconciature ne ha cambiate davvero tante, ma quella di stavolta sembra mettere d’accordo davvero tutti!

Negli ultimi mesi, Arisa si è mostrata con un taglio medio e capelli rosa chiaro… curiosi di scoprire com’è diventata grazie al tocco del suo hairstylist? Ve lo mostriamo subito!

Arisa, nuovo cambio look per la cantante: cos’ha fatto ai capelli

È un periodo magico, questo, per Arisa. Oltre alla carriera musicale, che procede a gonfie vele, Arisa è diventato uno dei volti più amati della nostra tv. Dopo la vittoria a Ballando con le stelle, la stiamo ammirando nelle vesti di giudice ne il Cantante Mascherato, dove esce fuori tutta la sua simpatia e nello stesso tempo la sua dolcezza. Ma avete visto il suo ultimo look?

Con un video postato sul suo seguitissimo canale social, la cantante sfoggia il suo ultimo cambio look. Che sembra aver convinto davvero tutti: una pioggia di likes e commenti positivi ha invaso il video, in cui Arisa sfila davanti alla videocamera. La cantante ci ha abituato ai look più disparati, dal taglio rasato, ai capelli rosa, fino al biondo platino. Qual è il look che ha scelto insieme al suo hairstylist di fiducia? Guardate con i vostri occhi!

Ebbene sì! La nuova tonalità scelta da Arisa è il castano scuro, che è il suo colore naturale. Per quanto riguarda il taglio, la cantante ha mantenuto la frangetta, aumentando decisamente la lunghezza dei capelli., ma ha Come sempre Arisa dimostra di essere una vera trasformista in fatto di acconciature e, c’è da dirlo, questa le sta davvero benissimo. I fan non hanno perso tempo ad invadere il suo profilo con complimenti ed apprezzamenti. E voi, cosa ne pensate di questa nuova ‘versione’ della splendida artista?