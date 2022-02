Pechino Express 2022, manca poco alla nuova edizione del seguitissimo programma: scopriamo chi è la concorrente Natasha Stefanenko. Età, vita privata e curiosità.. Sapete tutto di lei? Scopriamolo insieme!

Al via il 10 Marzo la nuova edizione del seguitissimo programma televisivo, Pechino Express 2022. In onda su Sky, alla conduzione del programma Costantino della Gherardesca è pronto ad accogliere il nuovissimo cast di concorrenti che si sfideranno in varie tappe per giungere alla vittoria finale.

Gli amanti del programma sapranno bene che i concorrenti parteciperanno a coppie e che avranno con sé il minimo indispensabile per cavarsela nella loro avventura. Con uno zaino in spalla, sono pronti a sfidarsi gli uni con gli altri per raggiungere il traguardo finale. Le coppie che prenderanno parte al programma sono: Ciro e Giovambattista Ferrara (coppia padre e figlio), Rita Rusic e Cristiano Di Luzio (i fidanzatini), Victoria Cabello e Paride Vitale (i pazzeschi), Barbascura X e Andrea Boscherini (gli scienziati), Alex Schwazer e Bruno Fabbri (gli atletici), Anna Ciati e Giulia Paglianti (le tiktoker), Fru e Aurora Leone (gli sciacalli), Bugo e Cristian Dondi (gli indipendenti), Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni (mamma e figlia), Nikita Pelizon e Helena Prestes (Italia-Brasile).

Concentriamoci per il momento su una delle concorrenti in particolare. A Pechino Express ci sarà Natasha Stefanenko. Cosa sappiamo di lei? Conosiamole meglio.

Natasha Stefanenko è una delle concorrenti di Pechino Express 2022, conosciamola meglio

Natasha Stefanenko è una delle concorrenti che prenderanno parte alla nuovissima edizione di Pechino Express. Nata in Russia nell’Aprile del 1969, Natasha Stefanenko è una conduttrice televisiva che ha ottenuto dagli esordi ad oggi un enorme successo. Nasce prima come modella e fa il suo esordio in passerella nel ’92. Approda poi sul piccolo schermo alla conduzione di programmi televisivi come ‘Per tutta la vita’, l’indimenticabile Festivalbar, ma oltre che conduttrice è anche attrice di fiction. La ritroviamo infatti in Nebbie e Delitti, Distretto di Polizia 9. I suoi successi però non finiscono qui, perché mentre è impegnata anche nel mondo dello spettacolo, Natasha ha conseguito anche un titolo di laurea. Natasha Stefanenko è laureata in Ingegneria Metallurgica.

I successi collezionati però non si fermano nell’ambito lavorativo. Sebbene la carriera abbia dato i suoi frutti, Natasha ha coronato anche un altro grande sogno, quello di vivere l’amore vero ed autentico. Legata sentimentalmente dagli anni ’90 all’ex modello Luca Sabbioni, i due sono poi convolati a nozze ed hanno consolidato la loro unione con l’arrivo di una splendida bambina, Sasha Sabbioni. Mamma e figlia condivideranno insieme questa nuova esperienza, le vedremo in coppia proprio come concorrenti a Pechino Express, chissà che non siano proprio loro le vincitrici? Lo scopriremo!