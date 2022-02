Raoul Bova, qual è il suo titolo di studio e cosa faceva prima del successo

Sapete qual è il titolo di studio di Raoul Bova e cosa faceva prima del suo incredibile successo? Non tutti l’avrebbero detto.

La puntata di C’è posta per te che andrà in onda oggi, Sabato 26 Febbraio, sarà una puntata decisamente imperdibile. Oltre a Francesco Totti, a rendere unico e speciale questo nuovo appuntamento del people show di Maria De Filippi ci sarà anche lui: Raoul Bova!

Se avete anche voi seguite la scorsa puntata di C’è posta per te, ricorderete sicuramente che Raoul Bova è stato già chiamato in causa nel people show di Maria De Filippi da Pio ed Amedeo. Questa volta, però, l’amatissimo attore romano sarà nello studio televisivo in carne ed ossa. E, come consueto, sarà il protagonista di una storia emozionante. In attesa di poterlo vedere da vicino, siamo pronti a svelarvi ogni cosa sul suo conto. Sappiamo benissimo che la sua carriera è davvero immensa, ma sapete qual è il suo titolo di studio? E, soprattutto, prima di diventare famosissimo grazie alle sue doti da attore, che lavoro faceva? Scopriamo insieme ogni cosa sul suo conto.

Raoul Bova, qual è il suo titolo di studio?

Seppure sia amatissimo e super famoso, siamo certi che non conoscete proprio tutto sul suo conto. Ad esempio, sapete qual è il titolo di studio Raoul Bova? No? Beh, lo immaginavamo! Pertanto, il nostro articolo è proprio rivolto a tutti voi.

Nato a Roma il 14 Agosto del 1971, conclude i suoi studi presso il Liceo Magistrale Jean-Jacques Rousseau. Dando uno sguardo al sito ufficiale della scuola, sembrerebbe che l’Istituto oggigiorno ha ben tre indirizzi: scienze umane e lingue. Pertanto, non sappiamo che percorso di studi l’attore ha ultimato. Ma non è affatto finita qui. Conseguito il diploma, sembrerebbe che il bel Bova si sia iscritto all’ISEF – Istituto Superiore di Educazione Fisica – ma che abbia abbandonato gli studi.

Cosa faceva prima di diventare famoso?

L’esordio di Raoul Bova sul piccolo schermo è avvenuto nel 1991 quando, per la sua prima volta, si presenta nello studio di Scommettiamo che..?, trasmissione condotta da Fabrizio Frizzi, in qualità di aiutante. Prima di questo momento, però, l’attore romano ha dato inizio alla sua carriera da sportivo. Appassionato di nuoto, Raoul inizia a praticare questo sport a livello agonistico, ma poi l’abbandona, dedicandosi al cinema.

Lo sapevate?