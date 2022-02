Avete mai visto Sabrina Ferilli ai suoi esordi? In questa foto correva l’anno 1987, ma com’è cambiata? Resterete davvero a bocca aperta!

Tutti la amano, ma in pochissimi ricordano com’era Sabrina Ferilli agli esordi! Oggi è un’attrice famosissima e pluripremiata, ma anche un personaggio tv più che apprezzato, ma com’è cambiata dai suoi primi approcci al grande schermo ad adesso?

Nata a Roma il 28 Giugno del 1964, sembrerebbe che Sabrina Ferilli abbia da sempre avuto intenzione di sfondare nel mondo dello spettacolo ed, ovviamente, in quello della recitazione. E così, terminati i suoi studi liceali, ha tentato di iscriversi al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, ma non vi è riuscita ad entrare. Tuttavia, la sua determinazione è stata talmente forte che, nonostante il mancato ingresso, la Ferilli ha dato ugualmente vita alla sua carriera da attrice. Il suo primo debutto, infatti, arriva nel 1986 nel film ‘Portami la luna’ di Carlo Cotti. Un anno dopo e, quindi, nel 1987, Sabrina Ferilli entra a far parte, insieme a Mara Venier, nel film ‘Caramelle da uno sconosciuto’. A tal proposito, ricordate com’era in questi anni? Aveva soltanto 23 anni quando ha recitato nella pellicola, ma com’era?

Sabrina Ferilli agli esordi: com’è cambiata? Da non credere

Oltre ad essere un’attrice affermata e ricca di riconoscimenti davvero pazzeschi, Sabrina Ferilli è amatissima dal pubblico italiano per la sua simpatia, ma anche per la sua straordinaria bellezza. A tal proposito, siete curiosi di sapere com’era ai suoi esordi sul grande schermo e, soprattutto, constatare com’è cambiata in tutti questi anni? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, quando lo scoprirete anche voi, resterete davvero a bocca aperta.

Siamo riusciti a rintracciare un video che ci mostra Sabrina Ferilli ai suoi esordi. Era esattamente il 1987 quando prende parte al film ‘Caramelle da uno sconosciuto’, ma voi l’avete mai vista? Aveva soltanto 23 anni quando è stata una delle protagoniste della pellicola, eppure la sua bellezza non può assolutamente passare inosservata. Guardate un po’ qui:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire. Oltre ad essere bellissima anche da giovanissima, si vede chiaramente che Sabrina Ferilli non è affatto cambiata nel corso degli anni. Siete d’accordo?